Hackers pogen overheidsdata te stelen via ServiceNow-kwetsbaarheden

Onder de slachtoffers vallen overheidsorganisaties, datacenters, energieleveranciers en softwareontwikkelingsbedrijven. Hoewel er oplossingen zijn, kan het aantal slachtoffers toe blijven nemen.

De kwetsbaarheden zijn vanwege hun kritieke aard uitgebreid behandeld door securitybedrijven Resecurity en Assetnote. In essentie komt het erop neer dat meerdere kwetsbaarheden in ServiceNow worden misbruikt om toegang te krijgen tot gegevens. ServiceNow bracht eerder in juli patches uit, maar systemen blijven potentieel kwetsbaar.

Op 10 juli bracht de softwareleverancier een fix uit voor de kwetsbaarheid CVE-2024-4879. Dit was een input validatie-kwetsbaarheid, wat betekent dat ongeautoriseerde gebruikers op afstand code kunnen uitvoeren op verschillende versies van het ServiceNow-platform.

Assetnote beschreef exact een dag later hoe CVE-2024-4879 kan worden gebruikt in combinatie met twee andere kwetsbaarheden, CVE-2024-5178 en CVE-2024-5217. Hierdoor kunnen hackers in theorie volledige toegang krijgen tot een database.

Publiekelijk beschikbaar

Wat opviel, was dat binnen korte tijd exploits en scanners voor CVE-2024-4879 beschikbaar werden op GitHub. Deze worden volgens Resecurity gebruikt om kwetsbare instances te identificeren. Bij de momenteel opduikende exploits wordt een payload injection gebruikt om een specifieke serverreactie op te sporen. Daarna kan een payload worden geleverd om de inhoud van de database te controleren. Als dit succesvol is, kan de hacker een gebruikerslijst en accountgegevens bemachtigen. In de meeste gevallen gaat het om gehashte data, maar er zijn gevallen bekend van inloggegevens in platte tekst.

ServiceNow heeft voor alle drie de kwetsbaarheden fixes beschikbaar gemaakt. Gebruikers worden dan ook geadviseerd te controleren of ze de geüpdatete versies gebruiken, om zo niet alsnog slachtoffer te worden.

