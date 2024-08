Microsoft’s Entra Verified ID biedt voortaan gezichtsherkenning aan als inlogmethode. Dit wordt mogelijk nu het bedrijf de technologie Face Check algemeen beschikbaar stelt voor zakelijke gebruikers. De oplossing kan ook als aparte oplossing aangekocht worden.

Face Check moet bedrijven een veilige en eenvoudige inlogmethode bieden. De verificatie-mogelijkheid is sinds kort als losse oplossing beschikbaar en als onderdeel van de Microsoft Entra Suite.

De technologie vergelijkt de geüploade foto in Verified ID van een werknemer met de persoon die achter de werklaptop zit. Een verificatie kost bedrijven 0,25 dollar per verificatie. Daarnaast is het onderdeel van de Verified ID-suite voor premium-gebruikers.

Bron: Microsoft

Bedrijven weten wie inlogt

Gezichtsherkenning is een oplossing voor hacks die plaatsvinden met gestolen inloggegevens. Volgens Microsoft is dat een veelvoorkomend probleem: “Aanvallers gebruiken onveilige inloggegevens in 66% van de aanvalspaden.” Recent werd Ticketmaster nog slachtoffer van een datalek op deze manier.

Lees ook: Ticketmaster-incident toont: aanvallers breken niet meer in, maar loggen in

Daarnaast geeft het meer zekerheid aan bedrijven die werknemers op afstand onboarden. Voor deze werkmethode vormen deepfakes een groter wordende uitdaging. Het is namelijk steeds moeilijker te verifiëren via digitale kanalen of een persoon wel is wie hij of zij beweert te zijn. Zelfs voor techbedrijven is dit niet altijd duidelijk, zo bleek uit de Noord-Koreaanse infiltratie bij KnowBe4.

Tip! Wat kunnen we leren van de Noord-Koreaanse infiltratie bij KnowBe4?