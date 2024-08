Mimecast doet derde overname van 2024 met Aware

De overnamehonger van Mimecast blijkt niet te stillen. Het Amerikaanse Aware, opgericht in 2017, is vanaf vandaag onderdeel van het snel groeiende bedrijf.

Het is al de tiende overname van Mimecast en de derde van dit jaar, nadat Elevate Security en Code42 al in januari en juli waren ingelijfd. Zelf introduceerde het bedrijf onlangs een Human Risk Management (HRM)-platform.

Tip: Mimecast pakt het grootste cybergevaar aan: menselijke fouten

Aware richt zich specifiek op collaboration-apps als Slack en Teams. De adoptie hiervan levert problemen op voor legacy-securitydiensten, constateert dit bedrijf. Het aanpakken daarvan zal Aware voortaan doen onder het bewind van Mimecast.

Het platform van Aware maakt gebruik van AI-modellen om risico’s te vinden in de ongestructureerde data van collaboration-tools. De voornaamste doelstellingen van het bedrijf zijn om gevoelige data te beschermen en compliance te verbeteren. De overeenkomst met Mimecast is dat het zich richt op de menselijke aard van deze gevaren, waardoor de optelsom van Mimecast- en Aware-oplossingen eenvoudig gemaakt is. Aware zelf is ontworpen om probleemloos te integreren binnen Slack, Teams, Zoom, Webex en meer.

Toegevoegde waarde van Aware

Het doel van Mimecast met de overname van Aware is simpel gezegd om organisaties nog beter te beschermen tegen de menselijke securitygevaren. Denk hierbij vooral aan social engineering, ofwel de pogingen van hackers om personeel te misleiden zodat ze een bedrijfsomgeving kunnen infiltreren. Marc van Zadelhoff, de CEO van Mimecast, verwoordt dit gevaar als volgt: “Het menselijke aanvalsoppervlak is aanzienlijk uitgebreid en bestaande tools zijn niet gemaakt om de complexiteit van berichten, @mentions, emoji’s en GIF’s te begrijpen. Dit zorgt voor meer kwetsbaarheid in de ecosystemen van organisaties, wat leidt tot gaten in de beveiliging, blinde vlekken en ontbrekende context, en stelt bedrijven bloot aan het risico op boetes, reputatieschade en verlies van waardevolle IP.”

Die problemen kan Mimecast met de nieuwe overname beter tegengaan, stelt Van Zadelhoff. “Aware is ontwikkeld om risico’s van menselijk gedrag in de platformen waar mensen werken en samenwerken te begrijpen, te detecteren en te beperken.”