13 aanvallen per seconde gelanceerd op kritieke infrastructuur

Kritieke infrastructuur is steeds vaker het slachtoffer van cyberaanvallen. Op één jaar tijd is een stijging van 30 procent van de aanvallen waargenomen. Dit komt overeen met dertien aanvallen per seconde.

Cybercriminelen richten hun aanvallen in toenemende mate op kritieke infrastructuur. Het voorbije jaar is het aantal waargenomen aanvallen opnieuw met 30 procent gestegen, tot meer dan 420 miljoen aanvallen wereldwijd. De stijging is al zeker sinds 2020 te merken, sinds toen is het aantal wekelijkse cyberaanvallen gericht op nutsbedrijven verviervoudigd.

De groeiende dreiging van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur blijkt uit het rapport van KnowBe4. Volgens de aanbieder van security awareness-trainingen zijn de energie-, transport- en telecomsectoren de primaire doelwitten.

Geopolitiek wapen

Aanvallen op kritieke infrastructuur worden vaak gedreven vanuit politieke motieven. Een succesvolle aanval op dergelijke infrastructuur bedreigt de nationale veiligheid en de economische stabiliteit. Daarnaast is het interessant voor staatsactoren om binnen te dringen in deze infrastructuur voor spionage-doeleinden.

“Hoewel de toename van cyberaanvallen gericht op deze sectoren zorgwekkend is, moeten we onthouden dat we niet machteloos staan in deze strijd. Door te zorgen voor een sterke beveiligingscultuur die technologie, processen en mensen combineert, kunnen we deze risico’s aanzienlijk beperken. Elke organisatie, ongeacht grootte of sector, speelt een rol in het beveiligen van onze collectieve infrastructuur. Het wordt tijd dat we cyberbeveiliging niet alleen zien als een IT-kwestie, maar als een fundamenteel aspect van onze operationele veerkracht en nationale veiligheid”, zegt KnowBe4-CEO Stu Sjouwerman.

