Google laat Chromium verder los via Linux Foundation

“Supporters of Chromium-Based Browsers” luidt de naam van het nieuwste Linux Foundation-initiatief. Het kan gelijk op steun rekenen vanuit Chrome-/Chromium-oprichter Google, Meta, Microsoft en Opera.

Google ligt onder vuur bij regelgevers en zou te dominant zijn. Eén van de mogelijke gevolgen: het wegtrekken van webbrowser Chrome van het bedrijf. Echter is Supporters of Chromium-Based Browsers (wat we zullen afkorten naar SBB) een stap om de motor achter de browser, het Chromium-project, verder open te stellen.

Google is al begonnen met loslaten

Executive Director bij de Linux Foundation Jim Zemlin stelt dat SBB “broodnodige financiering en ondersteuning voor ontwikkeling van open development-projecten binnen het Chromium-ecosysteem.” Belangrijker: SBB geldt voortaan als een “neutrale ruimte” om code te schrijven voor algemene adoptie. Zo moet het mogelijk worden om Chrome, Edge, Opera, Brave en vele andere browsers sneller te ontwikkelen – en met gelijktijdige adoptie van features.

Hoewel SBB een verdere stap richting de autonomie van Chromium betekent, is de verzelfstandiging ervan niet nieuw. In 2020 liet Google voor het eerst externe developers toe nadat het twaalf jaar als enige het open-source project van code had voorzien. Wel legde CNET destijds al uit dat het verspreiden van Chromium-tech voordelig uitpakte voor Google, ongeacht of het ook concurrerende browsers vooruithielp. Zo beweerden Apple en Mozilla dat USB en Bluetooth niet direct toegankelijk moesten zijn voor webbrowsers wegens securityzorgen, maar trokken Google en consorten dit in twijfel. Het getouwtrek heeft ervoor gezorgd dat Chromium-gebaseerde browsers doorgaans wel contact kunnen leggen met randapparatuur, maar niet op iOS-devices.

Coalitie nog steeds teken van macht

De vorming van SBB geeft Google een sterker argument dat het een minder grote marktdominantie heeft dan wellicht lijkt. Desondanks is Chrome nog steeds de oppermachtige browser met een aandeel dat het afgelopen jaar zelfs is toegenomen tot ruim 68 procent. Enkel Apple’s Safari (17 procent) bereikt de dubbele cijfers, terwijl kleinere spelers als Microsoft Edge en Samsung Internet op Chromium gebaseerd zijn.

Het wordt voor regelgevers een lastige klus om Google’s werkelijke dominantie in de browsermarkt te duiden. Wel is zeker dat als het bedrijf een opsplitsing wil voorkomen, dat de openstelling met hulp van de Linux Foundation een slimme zet is. Zo beweegt het project namelijk in dezelfde categorie als Kubernetes, dat tevens vanuit een geboorte binnen Google is opgebloeid tot een zelfstandig succesverhaal.

Lees ook: Wat is de Google Chrome Privacy Sandbox?