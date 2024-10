Cybersecurity-teams lopen achter op nieuwe aanvalstechnieken

Cybersecurity-teams in Europa worstelen met het bijhouden van nieuwe aanvallen. Bij de meesten worden de problemen veroorzaakt door een te beperkt budget.

52 procent van de Europese cybersecurity-teams vindt de financiële middelen in zijn organisatie te beperkt. Dat heeft mogelijk invloed op een andere probleemfactor. 61 procent geeft aan meer mensen nodig te hebben in het cybersecurity-team. Het tekort aan financiële middelen kan hier een reden voor zijn.

Het probleem van onderbezetting is verder nog te wijten aan een algemeen tekort aan cybersecurity-specialisten. Voornamelijk posities waar een diploma of ervaring voor nodig is, blijven openstaan (46%). Bedrijven proberen daarnaast mensen zonder ervaring of een diploma aan te trekken voor security-rollen, om een deel van het tekort op te vangen. Bijna één op de vijf van dergelijke vacatures kunnen niet worden ingevuld.

Bron: ISACA

Tekorten zorgen voor achterstand

De uitdagingen zorgen ervoor dat cybersecurity-teams hun organisatie niet kunnen voorbereiden op nieuwe aanvallen. “Zonder sterke, vaardige teams, staat de cyberweerbaarheid van volledige ecosystemen op het spel en blijft kritieke infrastructuur kwetsbaar”, zegt Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bij ISACA.

Aanvallers verhogen tegelijk het tempo waarmee de aanvallen worden uitgevoerd. Ongeveer vier op de tien respondenten zag het aantal aanvallen toenemen, terwijl dit vorig jaar door drie op de tien respondenten werd aangegeven.

ISACA is de organisatie achter het onderzoek. Aan het onderzoek namen 1.868 security-professionals deel vanuit de hele wereld. 22 procent van de deelnemers woont in Europa.

Onderbezetting oplossen met AI

Gezien de moeilijkheden met het invullen van vacatures, worden autonome AI Agents snel aantrekkelijk. Deze technologie moet onderdelen van de security-werklast zelfstandig kunnen afhandelen. Momenteel staat de technologie nog niet ver genoeg, maar bij ReliaQuest wordt er aan gewerkt.

Tip! ReliaQuest brengt autonome cybersecurity stap dichterbij met AI Agent