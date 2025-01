WatchGuard versnelt groei in MDR-markt door overname ActZero

WatchGuard Technologies meldt dat het ActZero, een aanbieder van MDR-diensten, heeft overgenomen voor een onbekend bedrag.

Volgens WatchGuard versnelt de overname de uitbreiding van het bedrijf in de MDR-markt. Dat is onderdeel van een strategie die in 2023 startte. Beide bedrijven richten zich voornamelijk op managed service providers (MSP’s). Die verkopen de diensten door aan hun klanten.

De technologie en medewerkers van ActZero zullen de basis vormen van de MDR-productlijn van WatchGuard. WatchGuard is van plan zijn eigen MDR-aanbod in de technologie van ActZero te integreren. Het stelt dat klanten hiervan geen hinder zullen ondervinden.

Snelle integratie

WatchGuard CEO Prakash Panjwani spreekt van een omgekeerde integratie. WatchGuard integreert het eigen platform binnen dat van ActZero. Dat wil hij in 90 dagen realiseren, zodat partners er meteen gebruik van kunnen maken.

ActZero richt zich sinds de oprichting in 2019 uitsluitend op de MDR-markt. Het bedrijf haalde meer dan $40 miljoen op, volgens de marktinformatiedienst Crunchbase. Panjwani zei dat het bedrijf bekend staat om zijn sterke onboarding en klantenservice, en dat het platform effectief gebruikmaakt van machine learning om false positives en overbodige meldingen te verminderen.

Panjwani prees ook de open architectuur van ActZero, die integratie mogelijk maakt met endpoint detection and response-software van CrowdStrike Holdings en Microsoft. Die strategie sluit aan bij die van WatchGuard.

Focus op MSP’s

De focus van ActZero op MSP’s was een andere aantrekkelijke factor, aldus Panjwani. In tegenstelling tot ondernemingen verkopen MSP’s meestal beveiligingsdiensten aan een groot aantal kleine en middelgrote klanten. Automatisering en schaalbaarheid zijn cruciaal omdat ze met zoveel gebruikers werken.

Consistentie is ook belangrijk. MDR-aanbieders die direct met eindgebruikers communiceren, zorgen vaak voor complicaties bij serviceproviders. Bij WatchGuard is de partner het aanspreekpunt voor de eindgebruiker.

Dit is de negende overname van WatchGuard en de zesde sinds 2016. Het bedrijf, opgericht in 1996, ging in 1999 naar de beurs, maar had moeite met de uitvoering van product- en marketingstrategieën.