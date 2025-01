MSP’s willen dit jaar vooral winstgevend zijn

Kaseya bracht het rapport 2025 State of the MSP Industry Look Ahead: Trends, Growth and Strategies for Success uit. MSP’s noemen winstgevendheid als een topprioriteit in 2025 en zijn optimistisch over hun toekomstige groei.

Het rapport belicht trends onder de best presterende MSP’s die kunnen worden nagevolgd door degenen die op zoek zijn naar concurrentievoordelen in het nieuwe jaar. Met het oog op 2025 gaf 91% van de MSP’s aan dat winstgevendheid een prioriteit is.

Bij het bespreken van hun zorgen stonden klantacquisitie (43%), omzetgroei (37%) en winstgevendheid (36%) bovenaan de lijst. Deze resultaten laten zien dat MSP’s hun focus verleggen naar het laten groeien van hun bedrijven om financieel succes te behalen.

Het is een goed moment voor MSP’s om hun prijsstructuren en uitgaven te herzien, zodat ze services niet te laag prijzen en zo hun vermogen om uitstekende resultaten voor klanten te leveren in gevaar brengen.

Competitieve markt

Ondanks zorgen over winstgevendheid meldde 64% van de MSP’s een omzetstijging vorig jaar, en 67% verwacht verdere groei in de komende drie jaar. Hoewel de markt competitief blijft, vinden MSP’s manieren om zich te onderscheiden.

Kleinere MSP’s behalen vaak succes door hun niche-expertise te benutten. Bovendien biedt 83% van de MSP’s co-managed services aan. Hierbij ondersteunen ze interne IT-teams met onder andere bedrijfscontinuïteit en herstel na calamiteiten (38%). Maar ook met cloud-gebaseerd infrastructuurontwerp en -beheer (37%) en gegevensback-up en -bescherming (36%). Klantapathie tegenover cyberrisico’s werd genoemd als de grootste barrière bij het aanbieden van cybersecurity-oplossingen.

AI: kans én bedreiging

In hun streven naar meer groei en winstgevendheid kunnen MSP’s AI-gedreven tools gebruiken die efficiëntie verhogen door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren. Helaas is AI een tweesnijdend zwaard dat bedrijven zowel ondersteunt als bedreigt.

Meer dan twee derde van de MSP’s zag het afgelopen jaar een toename van AI-gedreven aanvallen. In 2024 werden meer MSP’s getroffen door AI-ondersteunde aanvallen (32%) dan door aanvallen op de toeleveringsketen (29%) of endpoint-bedreigingen (29%). Dit zou MSP’s echter niet moeten afschrikken. Ironisch genoeg is de beste verdediging tegen AI juist AI zelf. Top-presterende MSP’s maken gebruik van AI-gestuurde beveiligingstools om voorop te blijven lopen bij opkomende dreigingen.

Managed security jaagt omzet aan

Het onderzoek analyseert wat MSP’s die $10 miljoen of meer per jaar verdienen onderscheidt en biedt advies aan kleinere MSP’s die willen groeien. Allereerst zijn succesvolle bedrijven proactief in het adopteren van nieuwe technologieën en het leveren van uitzonderlijke service. Meer dan de helft van de topverdieners heeft de workloads van hun klanten naar de cloud gemigreerd en maar liefst 97% biedt managed security services aan.

De high-earners richten zich op slimme groei, breiden hun diensten uit in lijn met de behoeften van hun klanten en gebruiken automatisering om hun efficiëntie te verbeteren.