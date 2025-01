DryRun Security haalt 8,7 miljoen op voor AppSec-platform

Met het bemachtigen van 8,7 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) startkapitaal introduceert DryRun Security Natural Language Code Policies (NLCP) voor applicatiebeveiliging. Het bedrijf gebruikt AI en taalmodellen om inzichten te bieden in duizenden codewijzigingen per week.

DryRun Security gaat verder dan de vroege automatiseringsmogelijkheden van AI en LLM’s door wat zij noemen Contextual Security Analysis (CSA) te ontwikkelen. Deze aanpak identificeert niet alleen beveiligingsrisico’s, maar integreert ook naadloos mitigatie in de workflows van ontwikkelaars. CSA combineert statische context, wijzigingscontext en applicatiecontext om in bijna realtime contextbewuste beweringen te doen.

Een nieuwe feature is NLCP, waarmee AppSec-teams beveiligingsbeleid kunnen definiëren op een intuïtieve, domeingerichte manier. Dit vermindert de overhead van het schrijven van aangepaste regels en helpt teams dekking te krijgen over al hun codebases, ongeacht de gebruikte taal of framework.

Investering en toekomstplannen

De investeringsronde van 8,7 miljoen dollar werd geleid door LiveOak Ventures en Work-Bench, met deelname van Cannage Capital. DryRun Security, opgericht in 2023 door James Wickett en Ken Johnson, zal de investering gebruiken om het engineeringteam uit te breiden en de go-to-market functie te laten groeien.

Tip: Rapid7 koopt Noetic Cyber, maar staat onder druk om zelf overnemer te zoeken