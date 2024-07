Rapid7 koopt Noetic Cyber, maar staat onder druk om zelf overnemer te zoeken

Rapid7 neemt de start-up Noetic Cyber over en breidt zo de mogelijkheden uit om kwetsbaarheden in (grootzakelijke) bedrijfsnetwerken te ontdekken en aan te pakken. De overname komt voor Rapid7 wel op een precair moment, nu het onder druk staat zichzelf te verkopen.

Met de overname van Noetic Cyber, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, moeten klanten van Rapid7 een beter overzicht krijgen van alle aanvalsoppervlakken in hun bedrijfsnetwerken.

De overname van de security start-up uit Boston komt op een precair moment voor Rapid7. De securityspecialist zou zelf onder druk staan van de activistische investeerder Jana Partners zichzelf in de etalage te zetten. Jana Partners maakte onlangs bekend een belangrijk aandeelpercentage in de securityspecialist te hebben genomen.

Noetic-platform

Noetic Cyber uit Boston biedt diverse oplossingen, waarvan het eigen platform en het product InsightAppSec het belangrijkste zijn. Het Moetic-platform kan automatisch alle devices in een bedrijfsnetwerk in kaart brengen en deze op kwetsbaarheden scannen. De gevonden kwetsbaarheden worden daarna gerangschikt op basis van de gevoeligheid van de kwetsbaarheid.

De data die het Noetic-platform verzamelt is afkomstig uit de andere securityoplossingen die bedrijven op hun netwerk(en) draaien. Meer specifiek analyseert het telemetriegegevens, waardoor het een inventaris van servers, workstations en andere netwerksystemen kan aanleggen. Daarnaast identificeert het platform mogelijke gaten in de verzamelde data, zoals het niet in de gaten houden van bepaalde security settings van een server. Daarnaast maakt het geautomatiseerde workflows mogelijk zodat bepaalde securitytaken kunnen versnellen, notificaties automatisch worden verstuurd en patches automatisch worden gedownload.

Het tweede belangrijke product van de overgenomen start-up is de oplossing InsightAppSec. Deze oplossing kan zelfstandig gesimuleerde cyberaanvallen op applicaties lanceren, waardoor potentiële kwetsbaarheden aan het licht komen.

Vollediger overzicht van aanvalsoppervlak

Met de producten van de overgenomen start-up krijgen Rapid7-klanten onder meer een volledig begrip van hun aanvalsoppervlak. Hierdoor kunnen zij dan makkelijker op mogelijke aanvallen anticiperen en risico’s tegengaan. Daarnaast bieden de tools de mogelijkheid om gevaren te prioriteren op basis van zogenoemde ‘threat aware context’. Zo kunnen zij dan de meest acute risicosignalen en blootstellingen herkennen. Verder moeten de diverse oplossingen meer efficiency en productiviteit brengen voor klanten hun security-teams.

De oplossingen van Noetic Cyber vormen een uitbreiding op de producten van Rapid7. InsightConnect en InsightVM bieden bijvoorbeeld dezelfde functionaliteit als het Noetic-platform.

Lees ook: Fortinet verstevigt cloudsecurity-aanbod met overname Lacework