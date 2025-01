Guardz onthult “Ultimate Plan” om MSP’s uit de brand te helpen

Security voor grote organisaties is complex en te beheren. Voor kleinere bedrijven is management een stuk lastiger, waardoor Guardz een “ultiem pakket” heeft bedacht.

Met het Ultimate Plan hoopt Guardz veel voorkomende mkb-kopzorgen te voorkomen. 77 procent van MSP’s hebben moeite om hun complexe puntoplossingen voor security te beheren, zo blijkt uit een enquête van Guardz. Hoewel het mkb wellicht hier zelden iets van meemaakt, kan dit gebrek aan overzicht bij een cyberincident plotseling pijnlijk duidelijk worden. Guardz hebben we overigens nog niet eerder genoemd op Techzine. Dat is niet zo gek: het was tot november nog niet in EMEA actief. Via een aankondiging heeft het bedrijf laten weten dat dit nu wel het geval zal zijn.

SentinelOne-partnership

Kortom, securitybeheer vanuit MSP’s moet volgens Guardz anders. De eigen Managed Detection & Response (MDR)-dienst wordt vanaf nu verrijkt met SentinelOne’s EDR-technologie. Het is een voortvloeisel van de samenwerking die de twee partijen in april vorig jaar zijn aangegaan. Dat is precies de periode waarin SentinelOne de eigen Purple AI-analist uitrolde als gebruiksklaar product. Dit brengt een vereenvoudiging van de securitytooling door GenAI binnen handbereik. Het doel van Purple AI is immers dat het een heuse security-assistent is. Denk aan vragen over de eigen security posture en proactieve meldingen vanuit Purple AI om kwetsbaarheden of andere misstanden op te lossen.

Met dit in het achterhoofd is de lijst aan features van het Ultimate Plan van Guardz een stuk duidelijker. Men belooft een enkele threat detection & response engine te leveren op basis van alle relevante securitylagen. SentinelOne’s EDR haakt daarop in, zodat die dienst ook gebruik kan maken van data vanuti identiteiten, email- en clouddiensten en vanzelfsprekend endpoints (waarvan de bescherming SentinelOne’s prioriteit is).

Automatisering en hulp nabij

De werkwijze van MSP’s moet dus versimpeld worden. AI-gedreven automation, tevens een speerpunt van het Ultimate Plan, zou ze daadkrachtiger dan ooit moeten maken. Echter zijn er momenten dat men er alsnog niet uitkomt. Daarom stelt Guardz ook de eigen security-analisten beschikbaar om endpoints in quarantaine te zetten, dreigingen te blokkeren en verdachte gebruikers te isoleren. Daarnaast wil Guardz MSP’s op deze manier op de hoogte stellen van eventuele gevaren die ze lopen.

“De MSP’s van vandaag worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen bij het beveiligen van de activiteiten van hun mkb-klanten, terwijl ze tegelijkertijd een groot aantal oplossingen en waarschuwingen moeten beheren,” zegt Dor Eisner, CEO en medeoprichter van Guardz. “Het Ultimate Plan is ons antwoord op deze uitdagingen. Het biedt een intuïtieve, AI-gebaseerde oplossing die de complexiteit vermindert, de responstijden verbetert en MSP’s in staat stelt om met gemak uitzonderlijke beveiliging te leveren. Door samen te werken met SentinelOne brengen we het beste van geavanceerde endpointbescherming en gebruikersgericht securitybeheer samen.”

