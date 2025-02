Datalek bij woningcorporatie Eigen Haard

De gegevens van meer dan 250 huurders, voormalige huurders of woningzoekenden bij woningcorporatie Eigen Haard belandden door nog onbekende oorzaak op een openbare site.

Dit meldt AT5. Op de site staan volledige namen, woonadressen, geboortedatums, e-mailadressen en vaak ook mobiele telefoonnummers van huurders en woningenzoekenden, soms inclusief informatie over het dienstverband dat ze met een werkgever hebben.

Een woordvoerder van de woningcorporatie legt aan de Amsterdamse omroep uit dat het gaat om gegevens uit 2016. Ze zouden gelekt zijn via een applicatie van een bedrijf dat niet meer bestaat. De betreffende applicatie was bedoeld voor huurders die door wilden stromen naar andere woningen van de woningcorporatie.

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

De afdeling cybersecurity van Eigen Haard doet nu onderzoek. De medewerkers van de woningcorporatie kijken naar de aard van het lek en hoe de gedupeerden geïnformeerd kunnen worden. Dat is volgens de woordvoerder niet altijd eenvoudig. De gelekte gegevens zijn soms verouderd of komen niet overeen met de huidige gegevens die de woningbouwvereniging heeft. Eigen Haard deed aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er wordt door de woningcorporatie nog gekeken of er niet nog meer huurders zijn van wie hun gegevens openbaar zijn gemaakt.

Cybercriminelen hebben het vaker op woningcorporaties voorzien. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt al twee jaar een webpagina in de lucht met tips voor corporaties die ermee te maken hebben.

Een van de tips is het incident te melden bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Die autoriteit kan dan tips geven over de eventuele risico’s voor de huurders. Ook geeft de AW advies over maatregelen die de kans op een incident verkleinen, of die de impact ervan verminderen.