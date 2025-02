Privacy First wil dat AP hard optreedt tegen DeepSeek

Stichting Privacy First wil dat toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer doet dan alleen waarschuwen voor het gebruik van de Chinese AI-chatbot DeepSeek. Met de kennis die de toezichthouder heeft, kan het ook veel ingrijpender maatregelen nemen, vindt de Nederlandse privacyorganisatie.

Volgens de Nedelandse privacyorganisatie kan de AP het niet alleen laten bij waarschuwingen voor het gebruik van DeepSeek, maar ook veel strengere maatregelen nemen. Dit stelde AI-adviseur en bestuurslid bij Stichting Privacy First Steven Derks onlangs tegenover BNR.

Het AP waarschuwde onlangs bij monde van voorzitter Aleid Wolfsen dat het zeer bezorgd is over het privacybeleid van het Chinese DeepSeek en de manier waarop er met de persoonsgegevens van eindgebruikers wordt omgegaan. Al deze informatie wordt op servers in China opgeslagen en mogelijk worden gebruikers verbonden aan hun chatberichten.

Meer actie AP nodig

Derks geeft in zijn commentaar aan dat het AP meer maatregelen tegen DeepSeek neemt en verwijst daarbij naar de houding van de Italiaanse privacytoezichthouder GPDP. Deze stelt dat de manier waarop DeepSeek informatie verzamelt en gebruikt van eindgebruikers te gevaarlijk is en heeft het gebruik van de AI-chatbot in Italië verboden.

Bovendien vindt de Nederlandse privacyorganisatie dat binnen de EU één lijn moet worden getrokken. Hiervoor is immers, aldus Privacy First, natuurlijk de GDPR ingevoerd om een gelijk speelveld te creëren.

In zijn commentaar tegenover BNR geeft Steven Derks aan dat de in zijn ogen zwakke reactie van het AP vooral een kwestie is van gebrek aan capaciteit. Desondanks wil hij dat er extra maatregelen komen. “De gegevens staan er al, en het kwaad is dan al geschied. Voorkomen is nu beter dan genezen.”

Gebruik DeepSeek alleen lokaal

Wel geeft Derks tegenover BNR tips hoe eindgebruikers DeepSeek alsnog enigszins veilig kunnen gebruiken. Zij kunnen het beste de AI-chatbot lokaal draaien. Hierbij worden de gegevens niet naar China gestuurd. De meeste eindgebruikers gebruiken de webversie, waarbij alles naar China wordt gestuurd. Dit wordt echter afgeraden.

