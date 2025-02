Zscaler helpt bedrijven digitale assets beter te beveiligen

Zscaler heeft onlangs zijn nieuwe dienst, Zscaler Asset Exposure Management, geïntroduceerd. Hiermee kunnen gebruikers beter het cyberaanvalsoppervlak van hun verschillende assets, zoals netwerken en devices, monitoren en beveiligen.

Veel bedrijven hebben moeite om hun cyberaanvalsoppervlak goed te definiëren en in de gaten te houden. Dit kan leiden tot onopgemerkte beveiligingslekken en mogelijk tot datalekken of inbreuken. Zscaler Asset Exposure Management moet dit probleem aanpakken. De dienst biedt bedrijven een nauwkeurig overzicht van hun asset-inventaris en helpt hen om potentiële beveiligingsrisico’s vroegtijdig te signaleren en te mitigeren. Zo wordt het cyberrisico effectief verkleind.

Zscaler Asset Exposure Management

Zscaler Asset Exposure Management is gebouwd op Zscaler’s Data Fabric for Security. De dienst integreert, dedupliceert, verrijkt en correleert data uit honderden bronnen, waaronder het eigen cloud securityplatform en het Zero Trust Exchange-platform.

Vooral de data uit dit laatste platform is van grote waarde, omdat het dagelijks meer dan 500 miljard securitytransacties verwerkt. Hierdoor krijgen bedrijven een gedetailleerd en actueel overzicht van hun assets en de bijbehorende risico’s.

Daarnaast biedt Zscaler Asset Exposure Management diepgaand inzicht in assets binnen verschillende marktsegmenten en industriële omgevingen, zoals fabrieken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de integratie met de Zero Trust Branch-oplossing van Zscaler.

Diverse features

Het nieuwe platform identificeert gaten in de security van assets op basis van het ontbreken van endpointdetectie. Ook verbetert het de data-accuratesse door het automatisch updaten van databases voor configuratiebeheer en het oplossen van inconsistenties tussen verschillende systemen.

Voor het tegengaan van risico’s zorgt Zscaler Asset Exposure Management voor het automatiseren van remediation workflows en aanpassingen in de policies, vooral voor het beperken van toegang door eindgebruikers tot bekende kwetsbare assets.

Last but not least helpt de integratie met Zscaler Risk360 en Unified Vulnerability Management klanten bij het versterken van hun complete security posture en het tegengaan van cyberaanvallen op hun bedrijven.

Zscaler Asset Exposure Management is nu beschikbaar.

