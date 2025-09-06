SentinelOne brengt soevereine cybersecurity naar Europa

SentinelOne brengt samen met Schwarz Digits een soeverein AI-cybersecurity platform op de Europese markt. Dit op STACKIT’s cloud-infrastructuur, volledig onder Duitse jurisdictie.

Het hart van de oplossing bestaat uit SentinelOne’s gepatenteerde AI en gedragsanalyse. Dit systeem detecteert en reageert autonoom op bedreigingen via endpoints, cloud workloads, identiteiten en data. De Storyline-technologie biedt diepgaande context en zichtbaarheid, wat onderzoeken en reacties versnelt tot machine-snelheid.

Door native op STACKIT’s soevereine cloud te draaien, kunnen Europese klanten evoluerende compliance-eisen naleven zonder prestaties of zichtbaarheid op te offeren. Het platform biedt moderne capabilities zoals endpoint protection (EDR, MDR en XDR), cloud security (CWPP, CNAPP en Exposure Management) en data-beveiliging (AI SIEM, Hyperautomation en GenAI security).

Europese datasoevereiniteit centraal

Het nieuwe platform combineert SentinelOne’s Singularity-technologie met STACKIT’s soevereine cloud-infrastructuur. Deze samenwerking beantwoordt aan de groeiende vraag naar datacontrole binnen Europa. Bedrijven kunnen straks hun kritieke infrastructuur beveiligen zonder dat data de Europese juridische grenzen overschrijden.

De oplossing draait volledig op Duitse infrastructuur en voldoet aan strikte compliance-vereisten als de GDPR, NIS2 en DORA. Ook heeft STACKIT certificeringen als ISO 27001 en C5 van het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

“In Europa moeten we cutting-edge technologie gebruiken en verder ontwikkelen zonder onze data weg te geven. Anders verliezen we onze innovatiekracht en economische macht”, aldus Rolf Schumann, Co-CEO van Schwarz Digits.

Deze samenwerking past binnen het bredere cybersecurityportfolio van Schwarz Digits, inclusief XM Cyber’s Continuous Exposure Management platform. Samen leveren deze technologieën een geïntegreerde en proactieve verdedigingsstrategie. Het systeem brengt aanvalspaden in kaart, identificeert kritieke risico’s en maakt geautomatiseerde herstelmaatregelen mogelijk binnen een soevereine cloudomgeving.

Het initiatief anticipeert op aankomende EU-beleidskaders zoals de Cloud and AI Development Act (CAIDA). Deze wet stelt uitbreiding van veilige, soevereine EU-cloud-infrastructuur voor kritieke applicaties voor.

Tip: SentinelOne brengt Singularity Cloud Native Security naar Europa