Trend Micro komt met AI Security Package

Trend Micro introduceert in december het Trend Vision One AI Security Package, dat proactief exposure management combineert met uitgebreide analytics voor AI-omgevingen. Het beschermt de volledige AI-applicatiestack van modelontwikkeling tot runtime.

Organisaties bouwen AI-systemen in snel tempo, maar de meeste missen inzicht in hoe deze systemen data verwerken, beslissingen nemen of door dreigingsactoren misbruikt kunnen worden. Traditionele securitytools voor endpoints, netwerken en cloud zijn niet ontworpen om modelgedrag of AI-specifieke risico’s zoals prompt injection, data poisoning of output manipulation te begrijpen.

Trend Vision One biedt volgens Trend Micro een verandering door risico’s in modellen te detecteren en deze automatisch te beschermen via intelligente AI-guardrails. De AI Application Security bevat een AI Scanner die continu modellen monitort op kwetsbaarheden en AI-guardrails toepast om tegen bedreigingen te verdedigen. Dit creëert een naadloos, proactief closed-loop systeem voor AI-risicomanagement.

De AI Security Blueprint and Risk Insights stelt auditable AI-governance op met een uniforme risicoweergave. Het levert bruikbare inzichten voor compliance en beschermt eigendomsmodellen door de hele ontwikkelingspijplijn.

Cloud Risk Management met Project View breekt ontwikkel-securitysilo’s door met realtime monitoring, directe bedreigingsalerts en volledige zichtbaarheid over supply chain pipelines. Agentless vulnerability detection in multi-cloudomgevingen zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform biedt zero-impact deployment met 24-uur geüpdatete asset visibility.

Container & Code Security levert shift-left security door kwetsbaarheidsanalyse eerder in de ontwikkeling te plaatsen. Het vermindert handmatige overhead door automatisering en waarborgt consistente beleidstoepassing. Nieuwe File Integrity Monitoring voor kritieke systeembestanden met Kubernetes- en eBPF-ondersteuning verbetert runtime-bescherming.

File Security met NetApp Storage Support biedt realtime malware- en ransomwarebescherming voor cloudopslag met een security-first ontwerp. Bestanden verlaten nooit de omgeving, scanning gebeurt lokaal met alleen metadata naar Trend Micro. Een Kubernetes-gebaseerde architectuur maakt automatisch schalen mogelijk met uniforme Trend Vision One-zichtbaarheid.

De Agentic SIEM combineert realtime observability, IOC sweeping met threat intelligence en geautomatiseerde security playbooks. Het ondersteunt snelle ingestie van nieuwe cloud application logs binnen uren voor correlatie met Trend threat intelligence.

Tot slot breidt Zero Trust Secure Access zero trust uit naar generatieve AI-tools. Het maakt gedetailleerde beleidshandhaving mogelijk om werknemersinteractie te controleren, blootstelling van gevoelige data te voorkomen en kritieke shadow IT-risico’s te beperken.

