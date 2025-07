Compumatica en NTT DATA gaan samenwerking aan

Cybersecuritybedrijf Compumatica en IT-dienstverlener NTT DATA hebben een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met het ondertekenen van een Value Added Reseller-overeenkomst wordt NTT DATA Gold Partner van Compumatica. De samenwerking richt zich op het versterken van de digitale weerbaarheid binnen vitale sectoren.

Compumatica is een onafhankelijk en zelfstandig Nederlands security bedrijf met vestigingen in Nederland en Duitsland. Alle producten zijn in deze landen ontwikkeld en ook de hardware wordt in Europa geproduceerd. Compumatica ontwikkelt, produceert en implementeert, naar eigen zeggen, oplossingen met een hoge beveiligingsgraad zonder achterdeuren.

De twee partijen gaan zich gezamenlijk inzetten voor het leveren van netwerksegmentatie- en encryptietechnologie aan organisaties in onder andere de overheid, energie, water, transport en defensie. Daarbij ligt de nadruk op oplossingen die voldoen aan internationale en nationale beveiligingsstandaarden, waaronder NIS2, de Cyberbeveiligingswet (Cbw), BIO en IEC62443.

Gedeelde visie

Volgens Compumatica-directeur Frank Voskeuil is het essentieel om technologie en vertrouwen met elkaar te verbinden. Dat geldt juist in een tijd van toenemende cyberdreigingen. Hij geeft aan dat de samenwerking met NTT DATA tot stand is gekomen op basis van een gedeelde visie op veiligheid en innovatie. Betrouwbaarheid zou hierbij centraal staan.

Jeroen van Hamersveld, Managing Director van NTT DATA Nederland, onderstreept het belang van de NATO-gecertificeerde oplossingen van Compumatica. Die certificering is volgens hem cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit van organisaties in kritieke sectoren. Hij wijst erop dat NTT DATA met zijn kennis van de Nederlandse markt en regelgeving, gecombineerd met wereldwijde ervaring, in staat is om beveiligingstechnologie effectief te integreren. En dat zowel in bestaande IT- als in OT-omgevingen.

De komende periode zullen Compumatica en NTT DATA gezamenlijk optrekken in de markt. De focus ligt op innovatie en sectorgerichte dienstverlening. Dit naast het structureel versterken van digitale weerbaarheid binnen de Nederlandse vitale infrastructuur.