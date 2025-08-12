Rubrik lanceert dienst tegen AI-agents die zich misdragen

Rubrik introduceert Agent Rewind, een nieuw product dat organisaties helpt om fouten van AI-agents ongedaan te maken. De oplossing zorgt ook voor zichtbaarheid in AI-acties en maakt een veilige rollback mogelijk.

Het is volgens Rubrik nu al tijd om aan de noodrem te trekken bij sommige AI-agents. Hoewel ze bedoeld zijn om autonoom bedrijfsprocessen af te ronden of te assisteren, slagen ze hier soms niet in. Dit kan leiden tot technische storingen maar daarnaast zelfs juridische problemen. Zo raken agents volgens recent onderzoek weleens “gedesoriënteerd” en kiezen ze de verkeerde shortcuts, met het gebruik van de verkeerde data tot potentieel gevolg.

“Naarmate AI-agents meer autonomie krijgen en worden geoptimaliseerd voor resultaten, kunnen onbedoelde fouten leiden tot downtime”, aldus Anneka Gupta, Chief Product Officer bij Rubrik. “Agent Rewind integreert de geavanceerde AI-infrastructuur van Predibase met de herstelmogelijkheden van Rubrik, zodat bedrijven met vertrouwen gebruik kunnen maken van agentische AI. Organisaties beschikken nu over een duidelijk proces om ongewenste AI-acties te traceren, te controleren en veilig terug te draaien.”

Eerste oplossing tegen ‘non-human error’

Agent Rewind, vanaf nu beschikbaar, biedt organisaties de mogelijkheid om AI-agentacties te traceren, controleren en veilig terug te draaien. Het is gebouwd op de AI-infrastructuur van Predibase, dat onlangs door Rubrik is overgenomen.

Niet alleen Rubrik zelf is overtuigd van de ernst van het aanstormende agentic gevaar. Zo duidt Johnny Yu, Research Manager bij IDC, het risico als volgt: “Agentic AI introduceert het concept van ‘non-human error’, en organisaties moeten oplossingen verkennen die hen in staat stellen om potentieel catastrofale fouten van agentic AI te corrigeren.”

Uitgebreide functionaliteit

Agent Rewind maakt voorheen ondoorzichtige AI-acties zichtbaar, controleerbaar en omkeerbaar. Het creëert een audittrail en onveranderlijke snapshots die veilige rollback mogelijk maken. Huidige observability-tools tonen alleen wat er gebeurde, maar niet waarom of hoe risicovol acties terug te draaien zijn.

De oplossing biedt drie kernfuncties. Context-verrijkte zichtbaarheid legt agentgedrag, toolgebruik en impact bloot, terwijl elke actie wordt gecontextualiseerd en gekoppeld aan de oorzaak – van prompts tot plannen tot tools – om nauwkeurig herstel mogelijk te maken.

Veilige rollback gebruikt Rubrik Security Cloud om terug te draaien wat veranderde, of het nu bestanden, databases, configuraties of repositories betreft. Het platform biedt brede compatibiliteit met verschillende platforms, API’s en agentbuilders, waaronder Agentforce, Microsoft Copilot Studio en Amazon Bedrock Agents.

“Agent Rewind sluit de cirkel over wat er gebeurde, waarom het gebeurde en hoe het ongedaan te maken,” zegt Chad Pallett, Chief Information Security Officer bij BioIVT. “Wanneer je AI gebruikt, is er behoefte aan observability en veilige rollback. Rubrik en Predibase bieden niet alleen dataveiligheid en modelsnelheid, maar ook AI-herstelbaarheid.”