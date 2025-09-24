Commvault en BeyondTrust versterken toegangsbeveiliging

Commvault en BeyondTrust hebben een strategische samenwerking aangekondigd die resulteert in een integratie tussen Commvault Cloud en BeyondTrust Password Safe.

Met deze koppeling willen de bedrijven klanten helpen hun beveiliging te versterken, risico’s verder te beperken en de efficiëntie van dataherstel te verbeteren.

De samenwerking speelt in op een groeiende uitdaging binnen IT-omgevingen. Namelijk het beheren van identiteiten en toegangsrechten. Waar het beveiligen van gebruikersgegevens altijd al complex was, zorgt de snelle toename van machine-identiteiten voor een extra dimensie. Applicaties, scripts en geautomatiseerde diensten maken gebruik van tijdelijke of permanente inloggegevens. Die zijn vaak onvoldoende zichtbaar. Dat creëert een groot en vaak onderschat aanvalsoppervlak voor cybercriminelen.

Volgens David Manks, vice president Strategic Alliances bij BeyondTrust, staan organisaties voor een steeds complexer identiteitslandschap. Iedere gebruiker, applicatie, machine of zelfs agentic AI-identiteit vormt een potentieel risico. Door de integratie met Commvault Cloud krijgen klanten volgens hem inzicht en controle bij het beheren van bevoorrechte toegangen in back-up- en herstelomgevingen. Dit, terwijl de weerbaarheid tegen cyberdreigingen wordt verhoogd.

Inloggegevens centraal beheren

De kracht van de samenwerking zit in het combineren van de schaalbaarheid en flexibiliteit van Commvault Cloud met de transparantie en controle van Password Safe. Concreet betekent dit dat organisaties hun inloggegevens centraal kunnen beheren vanuit één omgeving. Daarnaast kunnen unieke, tijdelijke inloggegevens worden uitgegeven. Die zijn slechts voor een specifieke taak geldig. Dit vermindert de kans op misbruik van gestolen of hergebruikte wachtwoorden. Verder wordt een volledig auditspoor bijgehouden, waarmee compliance- en rapportageverplichtingen eenvoudiger kunnen worden ingevuld.

De bedrijven positioneren de oplossing ook als een uniform platform waarin data­protectie, AI, dreigingsdetectie en incidentrespons samenkomen. Daarmee kunnen niet alleen back-up- en herstelomgevingen, maar ook bredere workloads en bedrijfskritische datasets beter worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en cyberaanvallen.

Alan Atkinson, Chief Business Development Officer bij Commvault, onderstreept dat het beveiligen van toegangspunten een onmisbaar onderdeel is van iedere cyberweerbaarheidsstrategie. In zijn woorden stelt de samenwerking organisaties in staat om innovatieve opties te benutten voor het beheer van geprivilegieerde toegang en zo aanvallen met gestolen inloggegevens te voorkomen.

De gezamenlijke integratie is wereldwijd direct beschikbaar en kan zonder extra kosten door klanten worden ingezet.