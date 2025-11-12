Commvault lanceert Cloud Unity voor cyberweerbaarheid

Commvault presenteert tijdens Shift 2025 het nieuwe Cloud Unity, een upgrade van het Commvault Cloud-platform. De nieuwe versie verenigt datasecurity, cyberherstel en identity security in één omgeving. Het moet organisaties helpen bij het aanpakken van de alom dreigende data-explosie en identity-gedreven aanvallen.

Cloud Unity ontstond volgens Commvault uit de noodzaak om meerdere uitdagingen tegelijk aan te pakken. De groei van data door AI, de toenemende complexiteit van aanvallen op identiteitssystemen en het beheer van allerlei losse tools. De nieuwe release integreert databeveiliging, herstel en identiteitsbescherming in één platform.

De unified data security layer bevat AI-gestuurde tools voor ontdekking, classificatie en toegangsbeheer. Deze technologie komt mede voort uit de overname van Satori Cyber, die in augustus werd afgerond. Daarnaast introduceert Commvault Synthetic Recovery. Deze AI-functie verwijdert gecompromitteerde data terwijl schone bestanden behouden blijven.

Focus op moeilijk detecteerbare dreigingen

Het Identity Resilience-portfolio van Commvault krijgt er ook meerdere functies bij. Threat Scan Advanced identificeert Indicators of Compromise in back-updata. Cleanroom Recovery stelt bedrijven in staat om herstelprocessen te testen en te automatiseren in geïsoleerde omgevingen voordat data weer in productie gaat.

Active Directory-dreigingen, die vaak ten grondslag liggen aan ransomware-campagnes, staan centraal bij de uitbreidingen. Het systeem detecteert verdachte wijzigingen in AD-gebruikers, -groepen en -policies. Alle wijzigingen worden gelogd en geauditeerd, waardoor een instant rollback naar een vertrouwde staat mogelijk is. De AD forest recovery-tool integreert met Cleanroom Recovery voor identiteitssysteemherstel in afgeschermde omgevingen.

Gefaseerde uitrol

Commvault maakt de aankondigingen bekend tijdens SHIFT 2025, het jaarlijkse evenement van het bedrijf. Dit jaar ligt de nadruk op intelligente automatisering en AI-gestuurde databeveiliging als essentiële onderdelen van enterprise cyber resilience.

Gedeelten van het Cloud Unity-platform en de nieuwe herstel- en identiteitsfuncties zijn nu beschikbaar via early access. De algemene beschikbaarheid is gepland voor begin 2026. Daarmee krijgen organisaties de tijd om zich voor te bereiden op de implementatie van het platform in hun omgevingen.