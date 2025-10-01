Databricks lanceert Data Intelligence for Cybersecurity

Het verenigen van alle data voor securitydoeleinden. Dat is de taak die Databricks zichzelf oplegt met Data Intelligence for Cybersecurity, een nieuw platform dat een veilige basis moet vormen voor AI-agents.

Databricks herinnert ons aan het gevaar van datafragmentatie, dat met de opkomst van AI-agents alleen maar penibeler is geworden. Door het bestaan van datasilo’s moet AI overweg met opgesplitste data, wat voor vertraging zorgt en securityproblemen. Het bedrijf somt het fragmentatieprobleem als volgt op: “langzamere reacties, beperkte zichtbaarheid en in algemene zin meer risico.”

Meermaals spreekt Databricks over een ‘unified’ systeem als het om Data Intelligence for Cybersecurity draait. Dat slaat in de eerste plaats op de vereniging van de data op één plek, maar tevens op het kunnen bouwen van AI-agents op basis van Agent Bricks. Aan de echte securityzijde positioneert Databricks het eigen lakehouse als een focaal punt voor zicht op het aanvalsoppervlak, vrij van lock-in van SIEM-vendoren.

Verenigde security

Tegelijkertijd is de nadruk van Databricks juist niet op een afslanking van vendoren. Samen met gepartnerde securitypartijen moet Data Intelligence for Cybersecurity het meest tot zijn recht komen. Vroege klanten als Arctic Wolf, Barracuda Networks en Palo Alto Networks spreken al over de grote voordelen die de adoptie van het nieuwe aanbod van Databricks met zich meebrengt. Zo maakt Databricks het mogelijk voor Barracuda om een 75 procent afname in de verwerkings- en opslagkosten te realiseren, naast real-time alerting binnen 5 minuten. Palo Alto heeft dankzij Databricks de eigen features op het gebied van dreigingsdetectie kunnen versnellen in drievoud.

“Cybersecurity wordt steeds meer een uitdaging op het gebied van data,” aldus Dan Schiappa, President Technology & Services bij Arctic Wolf. “Het Aurora-platform verwerkt wekelijks meer dan 8 biljoen beveiligingsgebeurtenissen, en Databricks maakt deel uit van de basis die ons in staat stelt deze data in realtime te verenigen en te analyseren. Hierdoor kan Arctic Wolf het platform opschalen, AI-innovatie versnellen en ons AI-aangedreven SOC uitbreiden om snellere detectie van bedreigingen, betrouwbaardere bescherming en resultaten te bieden waarop securityteams kunnen vertrouwen.”

