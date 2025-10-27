Storing bij Marechaussee maakt uitgifte noodpaspoorten onmogelijk

Een technische storing bij de Koninklijke Marechaussee maakt het niet mogelijk om noodpaspoorten te verschaffen. Wie dus op Schiphol aankomt zonder paspoort, kan niet op korte termijn alsnog reizen.

De informatieverstrekking van de Marechaussee blijft bij een zeer kort bericht. In een reactie op Techzine laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee het volgende weten: “Het Ministerie van Defensie is de beheerder van het betreffende netwerk.” We hebben daarom bij Defensie gevraagd of men meer weet over de oorzaak van de storing.

Er is momenteel nog geen verwachte duur gegeven van de storing.

Normaliter kunnen burgers bij hun gemeente binnen 2 werkdagen een noodpaspoort ophalen na aanvraag. Op Schiphol kan dit echter al binnen een paar uur geregeld zijn. Het redt dus veel reizigers uit de brand als ze vroeg genoeg arriveren. Twee jaar geleden meldde de Koninklijke Marechaussee nog dat er een flinke toename was in het aantal noodpaspoorten. Omdat mensen tijdens de coronacrisis minder of niet hadden gereisd, waren veel reizigers zich er niet van bewust dat hun paspoort verlopen was of vergaten ze hun reisdocumenten.

Lees ook: Probleem in DNS-systeem veroorzaakte AWS-storing