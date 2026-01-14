Antwerps AZ Monica annuleert 24 uur na cyberaanval meer operaties

Update 14-01-2026 – Na bijna 24 uur ondervindt AZ Monica nog altijd last van een cyberaanval. Waar het ziekenhuis in Antwerpen gisteren 70 operaties annuleerde, zijn er ook vandaag geen operaties.

Dat weet De Tijd. De spoeddienst van AZ Monica draait wel, maar op een lage capaciteit. Er worden echter geen patiënten naar de spoeddienst gebracht. Bij dringende zorgvraag is het de bedoeling contact op te nemen met de huisarts, een huisartsenwachtpost of een andere spoeddienst.

Origineel – AZ Monica in Deurne en Antwerpen heeft dinsdagochtend alle operaties geannuleerd vanwege een cyberaanval. Ook dringende ingrepen gaan niet door. Servers zijn uit voorzorg uitgeschakeld, waardoor elektronische patiëntendossiers ontoegankelijk zijn.

Een woordvoerder bevestigde tegenover VTM Nieuws dat zelfs dringende operaties niet kunnen doorgaan. Het Belgische parket heeft inmiddels bevestigd dat het om een cyberaanval gaat.

De impact op de ziekenhuizen is groot. Servers zijn preventief uitgeschakeld, wat het functioneren van de organisaties ernstig raakt. “Consultaties die niet dringend zijn, stellen we voorlopig uit. Want we kunnen momenteel niet aan de gegevens van de patiënten in de elektronische dossiers”, aldus een woordvoerder tegen VRT NWS. Medische beeldvorming zoals MRI-scans is hierdoor niet mogelijk.

Zorgsector zwaar getroffen

Belgische zorginstellingen worden steeds vaker doelwit van cybercriminelen, net als andere kritieke sectoren wereldwijd. Volgens recente cijfers ondervonden organisaties in de gezondheidszorg gemiddeld 2.620 aanvallen per week in het tweede kwartaal van 2025. Dat maakt de sector het zwaarst getroffen in België.

Tussen 2020 en 2025 zijn cyberaanvallen op Belgische organisaties bijna verdubbeld. De zorgsector blijft daarbij consistent bovenaan de lijst staan. Waardevolle patiëntgegevens en vaak verouderde systemen maken ziekenhuizen aantrekkelijke doelwitten. Desondanks bestaan er hackerscollectieven die een morele grens trekken bij medische slachtoffers, maar in dit geval duidelijk niet.

Impact en vervolgstappen

AZ Monica zelf heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. “We zijn momenteel druk in de weer om alles in kaart te brengen: wat is de impact, welke consultaties en eventuele ingrepen kunnen doorgaan en welke niet”, zegt een woordvoerder tegen de Gazet van Antwerpen. De dienstverlening aan patiënten is de grootste prioriteit.

De website van AZ Monica was ten tijde van schrijven offline. Het ziekenhuis belooft meer te communiceren zodra daar ruimte voor is. Ondertussen moeten patiënten rekening houden met uitgestelde zorg en mogelijk doorverwijzingen naar andere instellingen.

