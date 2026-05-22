IGEL en Zscaler komen met Zero Trust blueprints voor zorgsecurity

IGEL en Zscaler hebben drie gezamenlijke healthcare security blueprints gepresenteerd. Ze bieden architectuurrichtlijnen voor beveiligde gedistribueerde zorgverlening, bescherming van patiëntdata en operationele continuïteit bij cyberincidenten.

De blueprints richten zich op drie use cases: veilige toegang tot geïsoleerde herstelomgevingen, een standaard securitymodel voor gedistribueerde klinieken en beveiligde remote toegang voor clinici buiten het ziekenhuis. De technische basis wordt gevormd door IGEL’s immutable endpoint OS, UMS en IGEL App Portal, gecombineerd met de Zscaler Zero Trust Exchange.

Drie blueprints voor gedistribueerde zorg

De eerste blueprint richt zich op herstelomgevingen bij ransomware. Via IGEL’s BCDR-aanpak kunnen endpoints snel terugkeren naar een bekende, vertrouwde staat met gecontroleerde toegang tot herstelsystemen. Blueprint twee biedt een herhaalbaar model voor poliklinieken en diagnostische centra, waarbij de afhankelijkheid van lokale security-appliances en VPN-backhaul vermindert. Blueprint drie brengt dezelfde controles naar remote clinici.

“Voor zorgorganisaties kunnen veerkracht en veiligheid niet als afzonderlijke initiatieven worden beschouwd”, aldus Matthias Haas, CTO van IGEL. “Deze gezamenlijke zorgplannen met Zscaler bieden praktische richtlijnen voor het verminderen van risico’s aan het endpoint, het afdwingen van op beleid gebaseerde toegang en het ondersteunen van zorgverlening, zelfs wanneer delen van de omgeving niet volledig betrouwbaar zijn.”

Immutable endpoint als basis voor Zero Trust

IGEL OS is immutable, het OS kan tijdens gebruik niet worden aangepast, wat de aanvalsoppervlakte aan endpointzijde sterk beperkt. Zscaler levert cloud-gebaseerde toegangscontrole via Zero Trust Exchange als vervanging van traditionele VPN-architectuur. De Zscaler Client Connector is beschikbaar via de IGEL App Portal sinds augustus 2025. Techzine berichtte eerder ook over IGEL’s Contextual Access, een mechanisme dat endpoint-compliance en locatiecontext combineert voor dynamische Zero Trust-policies.

De blueprints zijn per direct beschikbaar.

