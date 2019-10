Blue Prism en Oracle integreren apps voor geavanceerde RPA

Blue Prism heeft aangekondigd zijn connected-RPA platform nauwer te integreren met de oplossingen van Oracle, om zo een nieuwe Digital Workforce op te zetten. De twee bedrijven willen aan de hand daarvan geavanceerde RPA-, kunstmatige intelligentie- (AI) en machine learning-technologie leveren voor zakelijk kritieke enterprise-applicaties.

RPA staat voor Robotic Process Automation. Met deze technologie kunnen veelvoorkomende, herhalende taken van menselijke werknemers geautomatiseerd worden. Hiervoor wordt een robot ingezet die analyseert welke herhalende taken er zijn en hoe deze geautomatiseerd kunnen worden. Blue Prism is een grote speler binnen deze markt.

In januari dit jaar lanceerde het bedrijf zijn connected-RPA platform, dat naar eigen zeggen eenvoudige toegang levert tot AI, cognitieve technologie en intelligente automatiseringsvaardigheden die menselijke mogelijkheden nadoen.

Nieuwe Digital Workforce

Dat platform wordt nu geïntegreerd met de cloud-oplossingen van Oracle, waarmee de twee bedrijven een Digital Workforce opzetten. Die Digital Workforce moet workloads optimaliseren om de snelheid en accurate van data-integratie, -verzameling en -analyse op schaal te versnellen.

Zo werkt het connected-RPA platform van Blue Prism nu nauw samen met Oracle Health Sciences en Oracle Financial Services, om de expertise van die domeinen te combineren met automatisering om complexe problemen op te lossen.

De nieuwe Digital Workforce helpt banken bijvoorbeeld bij processen om het witwassen van geld tegen te gaan, door een integratie op te zetten met Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management (FCCM). Daarmee wordt voorkomen dat serieuze misdaden als mensenhandel en terreur gefinancierd worden.

Voordelen voor enterprises

De nieuwe Digital Workforce moet volgens de twee bedrijven de efficiëntie van bedrijven verhogen, terwijl er processen nog wel strikt nageleefd worden. De snelle automatisering van handmatige, op regels gebaseerde, administratieve processen in de back-office zorgen bijvoorbeeld voor een hogere kostenefficiëntie, aldus Blue Prism.

Door die taken te automatiseren moeten menselijke fouten bovendien gereduceerd worden, wat ook weer kosten bespaard. Dankzij slimmere en snellere uitkomsten moeten de ervaringen van klanten verbeterd worden, en nieuwe diensten kunnen bovendien snel en betaalbaar geleverd worden.

Ook biedt de Digital Workforce een hoog niveau van security. De RPA-aanbieder heeft naar eigen zeggen het hoogste niveau van het Verified Program van Veracode: Verified Continuous.