Veel mensen vrezen dat Robotic Process Automation (RPA) leidt tot verlies van werkgelegenheid, want de robots nemen onze banen over. Dat is echter te kort door de bocht. Automatisering kan namelijk wel handmatig werk overnemen, maar niet de creativiteit, het cognitieve vermogen, en de intelligentie van mensen.

RPA draagt bij aan een gewaarborgde en voorspelbare productiviteit. Robots die normaal functioneren, worden niet ziek en nemen nooit een snipperdag. Dat maakt ze veel efficiënter dan mensen, maar dat geldt alleen voor het uitvoeren van repetitieve taken met een lage toegevoegde waarde. Mensen blijven altijd nodig voor strategische activiteiten die bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Mens en machine gaan echter hand in hand, want dankzij RPA hebben werknemers meer tijd beschikbaar voor een waardevolle bijdrage.

Wat is Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) is de praktijk waarbij software robots taken overnemen van mensen. Robots voeren via programmacodes en algoritmen bepaalde functies uit met een nauwkeurig, 100% geautomatiseerd, foutloos proces. Dit vereist meestal geen menselijke tussenkomst.

Robots kunnen repetitief werken overnemen dat voor de meeste mensen enorm saai en weinig stimulerend is. Robots hebben geen last van burn-out of bore-out: het werkt continu en gestaag door. Het heeft ook weinig last van tekorten op de arbeidsmarkt, want het beweegt eenvoudig mee met de capaciteitsbehoefte. Robots verhogen de productiviteit van de fabrikant.

RPA kan ook in kantoren repetitief handwerk automatiseren, zoals bestellingen verwerken, betalingen verrichten, gegevens invoeren en controleren en standaard e-mails uitsturen. Of het nu gaat om een samenwerking tussen robots en mensen (attended RPA) of autonoom werkende machines (unattended RPA), volgens Gartner zullen bedrijven tegen 2024 hun operationele kosten met 30% verminderen met behulp van deze technologie.

De voordelen van RPA

RPA geeft professionals meer tijd en energie om zich te wijden aan de strategische zaken die belangrijk zijn voor het bedrijfssucces. Maar het kent nog meer voordelen. Zo maakt RPA het mogelijk om de productie op te schalen zonder meer mankracht aan te hoeven nemen. De productie kan bovendien 24/7/365 doorgaan. RPA draagt ook bij aan de efficiëntie, want het voert taken sneller en zonder oponthoud uit en brengt fouten aan het licht in de processen en procedures.

Robots dragen bovendien bij aan een verbetering van de klantenservice, bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Werknemers hoeven minder tijd te besteden aan administratieve taken en kunnen prioriteit geven aan service. Dit zorgt voor een snellere probleemoplossing en daarmee een hogere klanttevredenheid.

Toekomst van RPA

Het is voor iedereen nog even wennen en werknemers moeten het perspectief zien van waardevoller werk, maar RPA gaat niet meer weg. Het zal zich steeds verder ontwikkelen naarmate organisaties er meer ervaringen mee opdoen, er voortschrijdend inzicht ontstaat en nieuwe technologie beschikbaar komt. De combinatie van RPA met kunstmatige intelligentie (AI) doet nu al zijn intrede en wekt veel interesse omdat AI het mogelijk maakt taken te automatiseren op basis van analyses die niet-digitale en ongestructureerde gegevens omvatten.

Naarmate RPA zijn nut bewijst, zullen steeds meer organisaties delen van hun processen automatiseren. Tegelijkertijd zal RPA nooit al het werk van mensen overnemen. Het draagt vooral bij door de combinatie van de productiviteit van robots en het menselijke strategische vermogen. Robots gaan dus geen banen kosten, maar nieuwe werkgelegenheid creëren. Dankzij RPA kunnen mensen voorrang geven aan taken die meer creativiteit en vindingrijkheid vereisen, die hen meer energie geven en waarmee zij hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen.

