IBM werkt aan automatisering voor IT-managementtaken

In de IT-wereld is een nieuwe trend zichtbaar: AIOps. AIOps staat voor Artificial Intelligence for IT Operations, en is een technologie waarmee IT-managementtaken geautomatiseerd worden. Volgens IBM is de technologie echter niet afdoende. Big Blue werkt dan ook aan een eigen alternatief.

“AIOps is een interessante slogan, maar het is nog weinig realistisch”, aldus Rob Thomas, general manager van IBM data en Watson AI, tegenover ZDNet.

AIOps is een concept dat zijn naam in 2017 van Gartner kreeg. Volgens het analysebureau gebruiken AIOps-platformen “big data, moderne machine learning en andere geavanceerde analytics-technologieën om IT-operaties direct en indirect te verbeteren met proactief, persoonlijk en dynamisch inzicht”.

Het idee is dat IT Operation-teams (Ops) met AIOps ondersteund worden door taken te automatiseren met behulp van onder meer kunstmatige intelligentie (AI) en big data. Het gaat dan bijvoorbeeld om het detecteren van afwijkingen en het vaststellen van oorzaken achter problemen.

Alternatief van IBM

Maar volgens IBM is AIOps dus niet afdoende. Daarom werkt Big Blue aan een eigen project. “We focussen ons op het meest voor de hand liggende wat je je kunt voorstellen: we willen AI inzetten om elk bedrijf dat informatietechnologie gebruikt te helpen om AI te gebruiken om een betere IT-organisatie te leiden”, aldus Thomas.

Het idee is om zoveel mogelijk taken van een CIO te automatiseren. Daardoor moet er “meer gedaan worden met minder budget”, stelt Thomas.

Hoe dat er precies uit moet zien en wanneer we een dergelijke oplossing kunnen verwachten, is nog onduidelijk. Thomas kon namelijk nog geen details geven en weigerde een planning te delen. “We kunnen hier in de toekomst meer over vertellen.”

AIOps wordt wel geadopteerd

Hoewel IBM weinig in AIOps ziet, wordt de technologie wel geadopteerd. Onder meer Splunk houdt zich met de nieuwe technologie bezig, evenals Virtual Instruments, verkoper van monitoringtools voor de IT-infrastructuur, en New Relic, aanbieder van monitoringtools voor applicatieprestaties.