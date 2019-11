‘IT-uitgaven EMEA-regio groeien in 2020’

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat IT-uitgaven in 2020 de 798 miljard dollar aantikken, wat betreft de EMEA-regio (Europe, Middle East, Africa). Dat is een stijging van 3,4 procent ten opzichte van 2020. In 2019 krimpten de uitgaven nog met 3,2 procent in totaal.

“2020 wordt een hersteljaar voor IT-uitgaven in EMEA na drie opeenvolgende jaren van daling”, zegt John Lovelock, research vice president bij Gartner. “Dit jaar daalden de euro en het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar, althans gedeeltelijk als gevolg van de bezorgdheid van Brexit, wat de IT-uitgaven deed dalen en een stijging van de lokale prijzen voor technologische hardware veroorzaakte. Het jaar 2020 zal echter een opleefjaar worden, aangezien Brexit naar verwachting zal worden opgelost en de druk op de wisselkoersen zal worden verlicht”.

De analisten van Gartner hebben de voorspelde trends behandeld tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo in Barcelona. Uitgaven aan devices dalen bijvoorbeeld met 10,7 procent, terwijl uitgaven aan enterprise-software hard stijgen. In 2019 en 2020 zullen die respectievelijk met 3,4 en 9,2 procent toenemen. Vooral uitgaven aan Software-as-a-Service zullen hard stijgen, namelijk met wel 14,1 procent in 2019 en met 17,7 procent in 2020.

Regelgeving drijft uitgaven op

Door de complexiteit van regelgeving in de EMEA-regio wordt er steeds meer uitgegeven aan security-oplossingen en -diensten, evenals aan compliance. Ook de ingewikkelde geopolitieke verhoudingen tussen regio’s en landen in het EMEA-gebied draagt daaraan bij. In 2019 zal de groei in dit veld 9,3 procent zijn en in 2020 8,9 procent.

Verder wordt er vooral in de VS en het VK meer geld uitgegeven aan cloud-adoptie, en zullen de uitgaven aan de cloud in het algemeen stijgen naar 57,7 miljard dollar in 2020 ten opzichte van 50 miljard dollar in 2019. “Organisaties in Europa, ongeacht welke industrie, verschuiven hun evenwicht van traditioneel naar digitaal – op weg naar “technologisch equilibrium”, een technologisch evenwichtspunt dat bepaalt hoe digitaal een onderneming moet zijn om te kunnen concurreren of zelfs het voortouw te nemen,” aldus Lovelock. Met andere woorden, organisaties beginnen digitalisering als onontkoombare voorwaarde te stellen voor het behouden van een goede concurrentiepositie.