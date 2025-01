Torq debuteert in EMEA na groeispurt in 2024

Torq, opgericht in 2019, heeft in 2024 een omzetgroei van 300 procent gerealiseerd. De volgende stap is het openen van een EMEA-hoofdkantoor in Londen.

De EMEA-expansie zal worden geleid door Usman Gulfaraz, die VP of EMEA Sales wordt. Torq was al aanwezig in Noord-Amerika en de APAC-regio. Centraal in het aanbod staan Torq HyperSOC en Torq Hyperautomation, oplossingen die worden gebruikt door onder meer Siemens, PepsiCo, Wiz en Télefonica.

Eerder leverde een Serie C-financieringsronde 70 miljoen dollar op, waarmee de totale financiering op 192 miljoen dollar kwam. Nu zullen deze investeringen in drie regio’s worden vertaald naar het leveren van producten.

Ambitieuze doelstellingen

Voor 2026 heeft Torq een ambitieus ARR-doel van 100 miljoen dollar gesteld. Dat is inclusief de EMEA-omzet, die vanzelfsprekend nog zal moeten groeien. Naast Gulfaraz als VP EMEA Sales is Jaicee Matthews aangesteld als Head of EMEA Marketing, met een achtergrond bij GTT, Edgio en Lumen Technologies.

De vraag naar Torq’s AI-gedreven oplossingen in de EMEA-regio is naar eigen zeggen aanzienlijk. Gulfaraz benadrukt dat organisaties al indrukwekkende resultaten kunnen zien die Torq levert voor multinationals. Interesse in GenAI is er ook duidelijk onder securityprofessionals, al is dit nog niet omgezet in werkelijk gebruik door alle geïnteresseerden.

Klanten en partners

Torq betreedt EMEA met een aantal partners, waaronder AdvanceSec, Bytes Software Services en Check Point. Adam McCaig van Bytes Software Services spreekt over een ‘game-changing’ oplossing van Torq, die vooral preventief moet helpen tegen cyberdreigingen. Ook Check Point-CISO Jonathan Fischbein is positief over de eigen ervaring met Torq, dat binnen de muren van zijn bedrijf wordt toegepast. “We kunnen automatisch reageren op problemen voordat ze security-incidenten worden”, aldus Fischbein.