Tim Berners-Lee publiceert plan om internet te repareren

In de ogen van Sir Tim Berners-Lee, de maker van het wereldwijde web, is zijn uitvinding kapot. Om het te repareren, heeft hij het Contract for the Web gelanceerd. Dat contract bestaat uit een set regels en richtlijnen om het internet te redden.

Volgens Berners-Lee heeft het web tegenwoordig met meerdere uitdagingen te maken. Denk aan politieke manipulatie, nepnieuws en privacyschending. Het Contract for the Web moet bedrijven, overheden en individuen aansporen om actie te ondernemen en de problemen te verhelpen, schrijft ITPro.

Het Contract for the Web werd in een jaar tijd opgesteld in samenwerking met tachtig organisaties. Het nu afgeronde contract bestaat uit negen principes waar aangesloten partijen zich aan moeten houden. Inmiddels hebben ruim 150 organisaties zich al bij het contract aangesloten, waaronder Microsoft, GitHub, Reddit, Google en Facebook.

Willen bedrijven op de lijst blijven staan, dan moeten ze consistent kunnen demonstreren dat ze actief oplossingen ontwikkelen en implementeren om de uitdagingen die het internet bedreigen het hoofd te bieden.

De principes

De principes zijn opgesteld voor overheden, bedrijven en individuen. Voor iedere groep zijn drie stuks opgesteld, die onderling weer op elkaar aansluiten. Overheden moeten bijvoorbeeld zorgen voor een open internet voor iedereen en het recht op online privacy respecteren.

De private sector moet volgens de principes zorgen dat het internet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Daarnaast moeten bedrijven de privacy van gebruikers en hun persoonlijke gegevens respecteren. Ook moeten er technologieën ontwikkeld worden om het beste van de mensheid te ondersteunen en het slechtste tegen te gaan.

Individuen worden op hun beurt aangespoord om actief bij te dragen en samen te werken aan het web. Ook worden ze opgeroepen sterke en respectvolle gemeenschappen op te bouwen, en uiteindelijk meevechten voor een open internet.

Weinig details over controle

Zoals gezegd wil Berners-Lee dat er gecontroleerd wordt dat aangesloten organisaties en entiteiten voldoen aan de principes en actief werken aan oplossingen om problemen aan te pakken. Hoe die controle precies uitgevoerd moet worden, is echter niet bekend.