Bosch introduceert nieuwe LIDAR-sensor voor autonome voertuigen

Bosch heeft een nieuwe LIDAR-sensor onthuld met een relatief groot bereik, voor gebruik op zelfrijdende auto’s of andere autonome voertuigen. De sensor is bedoeld om op korte- en middellange afstand gebruikt te worden op snelwegen, maar ook in steden.

“Door het sensor-gat in de markt op te vullen maakt Bosch geautomatiseerd rijden überhaupt mogelijk”, zegt Harald Kroeger, lid van de raad van bestuur van Bosch, in een verklaring. De lidar-sensor komt naast de LRR4-radar in het Bosch-portfolio, volgens VentureBeat. De LRR4 is minder accuraat als het gaat om objecten herkennen in bochten. Ook is die sensor kwetsbaar voor fouten bij meerdere voertuigen die naast elkaar staan (of bewegen).

Goedkoper

Dit soort radarsensoren zijn goedkoper dan LIDAR, en bovendien werkt radar beter in weersomstandigheden als regen, sneeuw en mist. Bosch past om die reden overigens ook zijn camera-assortiment aan, om over de hele breedte voorbereid te zijn op autonome voertuigen. De nieuwe camera-systemen werden door Bosch-ingenieurs voorzien van artificial intelligence (AI)-capaciteit, en kunnen daardoor objecten detecteren en deze in bepaalde categorieën indelen. Bovendien kunnen bewegingen worden herkend, ook als een object deels achter een ander object verscholen is.

Pilot

In San José in de VS is Bosch al een pilot gestart met een autonome taxidienst, waarbij 30 autonome voertuigen een route rijden in een bepaald deel van de stad. De voertuigen worden gecontroleerd door supervisors in het voertuig. Het project is een samenwerking met het Duitse Daimler. Bosch levert de sensoren, actuators en controle-units. Daimler zorgt voor de daadwerkelijke voertuigen en testfaciliteiten.