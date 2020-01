Google breidt Interpreter uit naar hotels en vliegvelden

Op bezoek zijn in een ander land en daar met moeite kunnen communiceren met het personeel van het hotel? Met Interpreter mode wilde Google vorig jaar een dergelijke taalbarrière makkelijker overbruggen. Vanaf deze week is die functie aanzienlijk uitgebreid, nadat Google de handen ineen heeft geslagen met een aantal grote partners.

Door een samenwerking aan te gaan met Volara en SONIFI, kan de real-time vertalingstool gemakkelijker door bedrijven worden gebruikt om klanten te helpen die een andere taal spreken. Het systeem maakt gebruikt van de Google Nest Hub display en laat daarop de vertaling niet alleen zien, maar spreekt deze ook uit.

Google meent dat de Interpreter modus gebruikt zal kunnen worden op vliegvelden (te beginnen met de drukbezochte terminal 4 op de John F. Kennedy International Airport in New York), in banken, bij de organisatie van sportevenement en zelfs bij het bieden van humanitaire hulp. Ook zal een groot aantal hotels in Amerika en een selectie in Japan en Qatar gebruikmaken van de uitgebreide vertaalfunctie.

Google voegt ook functies toe aan Google Assistant

Niet alleen de vertalingstool van Google krijgt een aanzienlijke update, ook Google Assistant ontvangt een opfrisbeurt. Tijdens CES werd gedemonstreerd hoe Assistant langere geschreven content zoals nieuwsberichten of uitgebreidere artikelen kan voorlezen. Volgens Google is die ervaring beter dan de huidige generatie automatisch-voorlezende software, aangezien deze natuurlijker klinkt. Dat zou het voor de gebruiker makkelijker maken om voor een langere periode naar de kunstmatige stem te luisteren.