MWC-bestuur met spoed bijeen na annulering Nokia

Het GSMA-bestuur komt met spoed bijeen om te praten over wat te doen met het Mobile World Congress. Mogelijk wordt er vandaag al een beslissing genomen om het MWC al dan niet te annuleren. Nokia liet vandaag weten af te zien van deelname aan de beurs.

Gisteren hebben we al in een blog uiteengezet dat de 2020-editie van het Mobile World Congress aan een zijden draadje hangt. Er hebben al zoveel grote bedrijven geannuleerd dat het eigenlijk niet zoveel zin meer heeft om door te zetten.

Verder ontvangen we berichten en zien bij andere media berichten dat ze vendoren gesproken hebben die nog twijfelen over hun deelname. Deutsche Telecom was een van de grote twijfelaars en heeft aan Reuters bevestigd thuis te blijven. Eerder vandaag lieten AT&T en Sprint al weten af te zien van deelnamen. Daarmee zijn er al vijf grote telecomproviders afgehaakt en gezien het bestuur van het GSMA bestaat uit topmensen van telecomproviders, is duidelijk dat een groot aantal leden geen voorstander is van het doorzetten van het event.

Nokia en Ericsson zijn hoeksteen van MWC

Wereldwijd zijn er drie gevestigde partijen die mobiele netwerktechnologie ontwikkelen voor mobiele netwerken. Voor een netwerkmast kan je terecht bij drie partijen; Huawei, Nokia en Ericsson. Het hele Mobile World Congress leunt min of meer op deze drie partijen, waarvan er nu twee definitief niet komen. Dat is een grote aderlating en verklaard de spoedbijeenkomst van het bestuur.

Andere media positioneren het MWC als een smartphonebeurs, maar dat is slechts een kleine rol van dit congres. Het MWC gaat vooral over netwerktechnologie, waar topmensen van providers sociaal netwerken en kijken hoe ze hun volgende mobiele netwerk (5G) gaan bouwen. Welke leveranciers ze hiervoor willen gebruiken, welke oplossingen er allemaal zijn. Welke software optimalisaties ze kunnen doen met bepaalde vendoren. Verder worden er ook veel deals gesloten. De smartphones die er gepresenteerd worden hebben vooral als doel om telecomproviders te verleiden die op te nemen in hun assortiment.

Domino effect is een feit, volledig annuleren steeds dichterbij

Het volledig annuleren van het Mobile World Congress komt steeds dichterbij nu de lijst met bedrijven die afhaakt langer en langer wordt. Er is sprake van een domino effect want het ene na het andere bedrijf zegt af, terwijl de Verenigde Staten nog wakker moet worden. De gaten die geslagen worden in de hallen zijn groot en lastig te vullen in zo’n kort tijdbestek. De vraag is ook wat de toegevoegde waarde nog is, nu zoveel partijen er niet zijn. In Hal 2 en 3 waar de grootste stands staan is de leegstand nu zo’n 30 tot 40 procent.

De reden is nog steeds hetzelfde, bedrijven willen hun personeel, partners en klanten niet blootstellen aan een vergroot risico op het Corona-virus.

Opvallend is wel dat er de komende weken meer grote evenementen zijn waar partijen niet massaal afhaken. Er is een RSA conferentie in San Francisco waar de hele cybersecurity markt samen komt, goed voor ruim 40.000 bezoekers. Begin maart is er de bekende Auto Salon in Geneve, goed voor 700.000 bezoekers. Wellicht komen daar toch minder mensen uit China, waardoor het risico en de de angst kleiner is. Op het Mobile World Congress komen normaliter ruim 100.000 bezoekers.