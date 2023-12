Nokia heeft de winstverwachting uit zijn verkopen tot 2026 naar beneden bijgesteld. Onder meer door het recente verlies van telecomoperator AT&T als klant. Wel maakte de netwerkgigant bekend Deutsche Telekom als nieuwe klant te hebben binnengehaald.

Nokia heeft de winstverwachting uit zijn verkopen, de zogenoemde operating margin, tot 2026 bijgesteld. Waar eerder een operating margin van 14 procent werd verwacht, is deze nu op 13 procent of minder vastgesteld. Voor de jaren na 2026 verwacht de netwerkgigant wel weer aan de eerder verwachte operating margin van 14 procent of daarboven te kunnen voldoen.

Mobiele netwerksegment in mineur

Als belangrijkste reden geeft Nokia voor deze lagere bijstelling de huidige ongunstige stand van zaken in het mobiele netwerksegment. Voor de komende twee jaar worden voor dit segment ongunstige tijden aangevoeld. Onder meer door het verlies van AT&T als klant.

AT&T maakte onlangs bekend Nokia niet te hebben gekozen voor het leveren van een Open Radio Acces Network (ORAN)-omgeving. De Finse netwerkgigant verloor het contract aan het Zweedse Ericsson. Voor Nokia is dit vanzelfsprekend een grote klap, aangezien het hiermee enkel nog T-Mobile USA als operator-klant in de VS overhoudt.

De tegenvallende mobiele netwerkinkomsten leidden ertoe dat Nokia binnen dit marktsegment flinke kostenbesparingen gaat doorvoeren. Ook leidt dit tot verlies van banen. In oktober kondigde het bedrijf al aan tot 14.000 banen te zullen schrappen tegen 2026.

Deutsche Telekom nieuwe klant

Een klein deel van de kosten kan het bedrijf dekken met een nieuw gewonnen contract. Nokia heeft namelijk Deutsche Telekom weer als nieuwe klant weten op te tekenen voor de uitrol van een ORAN-netwerk.

In 2017 raakte Nokia deze klant kwijt, maar Deutsche Telekom keert dus nu weer terug. De uitrol van dit netwerk voor de Duitse telecomgigant is al bezig en wordt vanaf 2024 verder uitgebreid.

