Honeywell bouwt naar eigen zeggen krachtigste kwantumcomputer ooit

Honeywell werkt aan een nieuw kwantumcomputingssysteem dat het snelste ter wereld moet worden. Het bedrijf belooft dat zijn kwantumcomputer, die vanochtend werd onthuld, de prestaties van de krachtigste kwantummachine die nu bestaat zal verdubbelen.

Honeywell is op het moment een leverancier van industriële apparatuur voor sectoren als de ruimtevaart. In andere tijden concurreerde het bedrijf echter met IBM in bijvoorbeeld mainframes. Nu gaat het dus dus terug naar zijn computing-roots op een bepaalde manier, meer specifiek in de kwantumcomputing.

Kwantumcomputers zijn er in veel verschillende soorten en het is daarom moeilijk om de prestaties te vergelijken. Om dit probleem aan te pakken, heeft IBM al een metric dubbed quantum volume ontwikkeld, waarmee getracht wordt een gestandaardiseerde manier van het meten van de snelheid te ontwikkelen. Honeywell zegt dat zijn systeem over drie maanden een kwantumvolume van 64 zal hebben, terwijl de snelste kwantumcomputer die vandaag de dag draait, een machine die door IBM is gebouwd, een kwantumvolume van 32 heeft.

Honeywell heeft het systeem gebaseerd op een ‘trapped-ion’-ontwerp. In een ‘trapped-ion’ kwantumcomputer worden de qubits geladen met atoomdeeltjes in een vacuüm. De kwantumberekeningen worden vervolgens uitgevoerd door die deeltjes te manipuleren met behulp van lasers. Honeywell gebruikt ytterbium-atomen voor de qubits, die in een ion trap ter grootte van een american football-bal worden geïmplementeerd.

Volgens het bedrijf maakt de trapped ion-aanpak de qubits van het systeem duurzamer dan qubits in bijvoorbeeld door IBM en Google ontwikkelde systemen. Dat betekent dat ze berekeningen kunnen uitvoeren met minder downtime, wat de algemene snelheden verbetert. De qubits kunnen ook op een zodanige manier samenwerken dat kwantumalgoritmen sneller kunnen draaien.

Honeywell meldt verder dat het trapped ion-ontwerp zeer schaalbaar is. Het bedrijf heeft de gewaagde uitspraak gedaant dat het kwantumvolume van de machines de komende vijf jaar met een factor 10 per jaar zal verbeteren, wat zich zou vertalen in een toename met factor 100.000 in 2025.