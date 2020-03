Google-moeder Alphabet wil met AI kweekvis verbeteren

In een poging bij te dragen aan het makkelijker kunnen kweken van bepaalde vissoorten, heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, Tidal in het leven geroepen. Het is een systeem dat op viskwekerijen ingezet kan worden om de vispopulatie te herkenen.

Tidal heeft zich voornamelijk gefocust op het implementeren van een systeem dat in staat is om vissen te herkennen in gigantische aantallen. Volgens de divisie zou dat het manueel moeten checken van scholen vis volledig vervangen, waardoor er aanzienlijk minder tijd besteed hoeft te worden aan dergelijke taken. Daarnaast zou oudere techniek ook lang niet zo betrouwbaar zijn als een goedgetrainde AI.

De technologie is volgens Tidal in staat om bepaalde patronen en bewegingen van vissen te herkennen, wat voor het menselijke oog onmogelijk is. Duizenden individuele vissen zouden tegelijkertijd gevolgd kunnen worden en een log krijgen met de kleinste details.

Dergelijke data zou het voor viskwekers beduidend makkelijker maken om te zien hoeveel voedsel er nog aanwezig is in hun kwekerijen en zou daarmee dus de mogelijkheid bieden om een efficiëntere kwekerij te vormen.