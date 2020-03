Foxconn: ‘Productie krabbelt weer overeind na coronavirus’

Een van de grootste partners van Apple, Foxconn, meent de ergste gevolgen op productiegebied na het uitbreken van het coronavirus achter de rug te hebben.

Foxconn opereert voornamelijk vanuit China, waar het coronavirus de productie van elektronica lange tijd stillegde. Begin deze maand meende het bedrijf (officieel Hon Hai Precision Industry) dat het verwachte eind maart weer volledig op de rails te hebben in die regio. In een update laat oprichter Terry Gou weten dat de bevoorrading van de fabrieken in China en Vietnam alweer op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus is. Volgens Gou overtrof dat de verwachtingen die in eerste instantie waren gesteld.

Het ergste op het gebied van bevoorrading in China en Vietnam mag dan wel over zijn, volgens Gou zal het coronavirus voor consumenten op meerdere plekken voelbaar zijn. Zo zou onder meer de prijs van DRAM stijgen, net als een tekort aan display panels; de uitbraak van het virus in Japan en Zuid-Korea zou dat als gevolg hebben. Een uitleg kwam er niet, maar een link is snel gelegd met Samsung. De techfabrikant is de grootste leverancier van displays en DRAM en zou de deuren van tenminste één van de fabrieken in Zuid-Korea hebben gesloten vanwege het virus.

Ondanks de positieve update over het hervatten van het productieproces, kelderde de koers van de grootste klant van Foxconn, Apple, aanzienlijk. De aandelen van Foxconn zelf staan momenteel bijna achttien procent lager dan aan het begin van 2020.