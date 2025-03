Foxconn verwacht goede omzet in eerste kwartaal

Het Taiwanese Foxconn, ’s werelds grootste contractfabrikant van elektronica, voorspelt een sterke omzetgroei in het eerste kwartaal na een onverwachte daling van dertien procent in de winst over het vierde kwartaal van 2024.

Foxconn, dat onder andere iPhones voor Apple en AI-servers voor Nvidia produceert, boekte een nettowinst van 46,33 miljard Taiwanese dollar ($1,41 miljard) over de maanden oktober-december. Dit is lager dan de gemiddelde schatting van analisten. Die kwam uit op 54,4 miljard Taiwanese dollar. De daling was de eerste sinds het tweede kwartaal van 2023, toen de winst met 0,9% afnam. In januari van dit jaar verwachtte Foxconn nog dat de omzet over oktober-december met 15,2% was gestegen tot een recordhoogte dankzij sterke verkopen van AI-servers.

Het bedrijf, formeel bekend als Hon Hai Precision Industry, verklaarde vrijdag dat de omzet uit consumentenelektronica in het eerste kwartaal waarschijnlijk aanzienlijk zal groeien en dat de verkoop van cloud- en netwerkproducten sterk zal stijgen, zonder exacte cijfers te geven.

Impact wereldwijde handelsoorlog

Een escalerende wereldwijde handelsoorlog bemoeilijkt de vooruitzichten, aangezien Foxconn grote productielocaties heeft in China en Mexico, twee belangrijke handelspartners van de VS die te maken hebben met verhoogde invoertarieven onder het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Apple meldde onlangs een nieuwe serverfabriek in Houston te bouwen. Deze faciliteit van ruim 23.000 vierkante meter moet in 2026 openen en zal servers produceren die in datacenters worden gebruikt om Apple Intelligence aan te drijven. Momenteel worden deze servers nog buiten de Verenigde Staten geproduceerd, verklaart Apple. Voor het realiseren van deze nieuwe locatie zal het techbedrijf samenwerken met Foxconn.

Eigen LLM

Foxconn kwam onlangs ook op een andere manier in het nieuws. Zo lanceert het een eigen taalmodel, FoxBrain. Daarmee treedt Taiwan toe tot de wereld van grote taalmodellen (LLM’s). Ontwikkeld met Nvidia-technologie, heeft FoxBrain als doel de maakindustrie en toeleveringsketens te transformeren.