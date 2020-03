Google zusterbedrijf lanceert online Covid-19 test tool

Google zusterbedrijf Verily Life Sciences heeft in samenwerking met de Amerikaanse overheid een online triage tool gelanceerd met betrekking tot Covid-19. Het project is gelanceerd onder Verily’s Project Baseline en met de tool wordt bepaald of burgers mogelijk getest moeten worden voor het coronavirus.

De online Covid-19 tool werd afgelopen zondag gelanceerd, nadat het bedrijf vrijdag had aangekondigd de Amerikaanse overheid te gaan helpen met het ontwikkelen van de software.

Covid-19 tool beperkt beschikbaar

In eerste instantie liet het hoofd van communicatie bij Verily, Carolyn Wang, in een verklaring weten dat de nieuwe website alleen beschikbaar zou worden gemaakt voor zorgmedewerkers. De uiteindelijke versie is echter toch opengesteld voor de Amerikaanse burger.

Niet alle Amerikaanse burgers kunnen echter gebruik maken van de coronavirus-website. In beginsel is de website alleen beschikbaar voor burgers in Californië, die in de Santa Clara en San Mateo County woonachtig zijn. Deze gebieden zijn door de California Department of Public Health uitgeroepen tot twee van de gebieden met het hoogste risico op besmetting. In een later stadium zou het bereik van de tool vergroot worden naar gebieden buiten California.

Om gebruik te maken van de Covid-19 triage tool hebben gebruikers een Google-account nodig en moet data met het bedrijf worden gedeeld. Op de website worden gebruikers begeleid langs verschillende stappen om uiteindelijk te concluderen of een fysieke test nodig is. Zo moeten gebruikers een autorisatie formulier invullen, waarna de test begint. De test zelf is samengesteld op basis van richtlijnen van gezondheidsambtenaren.

Wanneer de tool uitwijst dat een gebruiker getest moet worden voor Covid-19, wordt deze doorverwezen naar een mobiele testlocatie naargelang de beschikbare capaciteit. Daar zal een neusuitstrijk worden afgenomen, waarna de resultaten binnen enkele dagen beschikbaar zouden moeten zijn. Hoelang het duurt voordat de Covid-19-website beschikbaar is buiten Californië en of deze ook wereldwijd gebruikt zal kunnen worden is onbekend.