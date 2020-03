‘AI-talent met name gewild onder niet-IT-afdelingen’

De sterkste vraag naar talent dat met kunstmatige intelligentie (AI) overweg kan komt de afgelopen jaar niet van de IT-afdeling, maar van andere afdelingen binnen de organisatie.

Dat stelt Gartner op basis van nieuwe data. Tussen 2015 en 219 verdriedubbelde de behoefte naar AI-talent onder IT-afdelingen. Het aantal door IT geplaatste AI-banen is echter minder dan de helft dan die van andere bedrijfsafdelingen.

Bij andere afdelingen kan je denken aan marketing, sales, customer service, finance en research & development. De vraag van hen komt doordat ze bijvoorbeeld een analyse over winstgevendheid van klanten willen of AI-skills nodig hebben voor risicobeheer.

AI-medewerkers worden vaak ingezet in afdelingen met duidelijke use cases. Op die manieren kunnen de data scientists de details van de specifieke business leren kennen, maar ook dichtbij de business blijven.

Uitdaging

“Door grote vraag en krappe arbeidsmarkten zijn kandidaten met AI-vaardigheden zeer concurrerend geworden. De wervingstechnieken en -strategieën zijn echter niet onderhouden”, stelt Gartner-Research Director Peter Krensky. Hij verwijst naar een recente studie waarin ‘vaardigheden van personeel’ als grootste uitdaging gezien worden voor de adoptie van AI en machine learning.

Bedrijven hebben al langer moeite om AI-medewerkers te werven, aangezien er meer vraag is dan aanbod. Een ander onderzoek laat zien dat de Europese Unie wel talent heeft, maar nog niet echt concurreert met de Verenigde Staten en China. Het sterkste gebrek aan AI-personeel is er in China.