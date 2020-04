Supercomputer Watson gratis beschikbaar voor vragen coronavirus

IBM stelt Watson Assistant gratis beschikbaar voor het verwerken van vragen over COVID-19. Een geselecteerd aantal services die geleverd worden door de supercomputer van de techgigant worden gratis voor overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten en gezondheidsorganisaties.

Het bedrijf gaat een pakket aanbieden dat IBM Watson Assistant For Citizens gaat heten en biedt dit in ieder geval voor 90 dagen gratis aan. Hiermee kunnen gebruikers vragen verwerken die online of via de telefoon gesteld worden.

Volgens IBM duren COVID-19 queries soms wel twee uur en dit kan volgens het bedrijf veel sneller met Watson. IBM hoopt dat met behulp van kunstmatige intelligentie meer vragen over het virus behandeld kunnen worden.

Vragen interpreteren en beantwoorden

IBM Watson Assistant kan spreektaal interpreteren en vragen beantwoorden door te zoeken in encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites. Voor het beantwoorden van vragen over COVID-19 gaat de supercomputer data gebruiken van US Centers for Disease Control and Prevention.

Watson is beschikbaar in dertien talen, waaronder Engels en Spaans. De diensten van Watson worden niet alleen in de Verenigde Staten gebruikt, ook Tsjechië, Griekenland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Finland wordt de supercomputer gebruikt.