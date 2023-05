Gebruikers van SAP kunnen binnenkort rekenen op AI-assistentie gebaseerd op IBM Watson-technologie. De SAP Start-assistent helpt organisaties om sneller tot inzichten over data te komen op een privacy-vriendelijke manier.

SAP-CEO Christian Klein belooft een betere gebruikservaring naast snellere en betere beslissingen om bedrijfsprocessen zo te transformeren. “Het samenwerken aan het incorporeren van meer AI, machine learning en andere intelligente technologieën in SAP-oplossingen kan leiden tot betere uitkomsten voor bedrijven voor onze gezamenlijke klanten.”

Ook IBM-CEO Arvind Krishna laat zich positief uit over de samenwerking. “Met deze aankondiging smelten we IBM Watson’s krachtige, enterprise-niveau AI-capaciteiten samen met SAP’s leidende ERP-platform. Zo helpen we bedrijven om de klantervaringen te transformeren, productiviteit te verbeteren en groei te versterken.

In het persbericht licht het bedrijf uit dat IBM’s Watson-technologie al door 100 miljoen gebruikers wordt ingezet in 20 sectoren. SAP en IBM zeggen daarnaast samen te werken aan generatieve AI en large language models om het aanbod van SAP verder te automatiseren.

SAP en AI

SAP is al langer bezig met het integreren van AI in verschillende vormen in diens ERP-platform. Zo kwam het in 2018 aan met SAP Leonardo, dat veel repetitieve taken kon automatiseren.

Nu reikt SAP naar een partner om ook generatieve AI in te zetten. Op dit gebied is er vrijwel elke dag een nieuw bedrijf te noemen dat deze technologie integreert, zij het op basis van OpenAI’s GPT-modellen of met eigen specifieke modellen.