Google komt met nieuwe vertaal-AI om genderongelijkheid te voorkomen

Met de introductie van een verbeterd AI-model, moet het percentage onjuist toegewezen geslacht aan Google Translate vertalingen drastisch worden verminderd. Dat schrijft Google in de blogpost die gepaard gaat met het verbeterde systeem.

Eind 2018 kondigde Google al de komst van een genderneutrale vertaling aan. Hierdoor zou een vertaling van een zin in een taal die geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen (‘my friend is a doctor’ bijvoorbeeld), met een tweetal mogelijke vertalingen komen. Eén in de vrouwelijke vorm, één in de mannelijke vorm. Hiervoor moest een AI worden gebruikt dat kon constateren of er meer dan één vorm mogelijk was en zo ja, hoe de vervoeging eruit moest komen te zien.

In eerste instantie werd de feature uitgerold in een paar talen, maar de ambitie was om er meer aan toe te voegen. Totdat Google tegen het probleem aanliep; in veertig procent van de gevallen werd er slechts één vertaling gegeven (man of vrouw) terwijl er twee vormen mogelijk waren.

Voor de verbeterde versie genereert de AI in de eerste stap van het proces een genderspecifieke vertaling in plaats van bij stap twee. Vervolgens komt het met suggesties voor de manier waarop de vorm kan worden geschreven (bijvoorbeeld ‘her’ of ‘hers’) en in stap drie wordt gecontroleerd welke van de bij stap twee gegenereerde opties de juiste is.

De verbeterde versie van de AI zou een slagingspercentage van zo’n 97% hebben volgens Google en is beschikbaar in een aantal talen. In het Fins, Hongaars en Perzisch daalde het percentage onterecht toegewezen geslacht aan een vertaling aanzienlijk, maar Google neemt daar naar eigen zeggen nog geen genoegen mee. In de toekomst wil de techgigant de ongelijkheid nog verder beperken.