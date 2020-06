Google voor miljarden aangeklaagd wegens volgen in incognitomodus

Google wordt aangeklaagd voor 5 miljard dollar (4,45 miljard euro) voor het bijhouden van browsergeschiedenis van gebruikers in incognitomodus.

In de aanklacht wordt Google beschuldigd van het verzamelen van geschiedenis en consumentengewoontes door middel van website plug-ins en advertenties. De rechtszaak beweert dat de incognitomodus de indruk geeft dat internetgebruik niet wordt opgeslagen en opzettelijk misleidt, waardoor gebruikers denken dat ze de controle over hun browsegegevens behouden. Volgens de aanklacht volgt Google de gebruikers stiekem met behulp van verschillende diensten zoals Google Analytics en Google Ad Manager, ook wanneer gebruikers niet klikken op Google-advertenties.

“Google volgt en verzamelt gegevens over het browsergebruik van de consument en andere internetactiviteiten, ongeacht de voorzorgsmaatregelen die de consument neemt om de privacy van zijn gegevens te beschermen”, aldus de aanklacht. Volgens de aanklacht schendt Google de Federal Wiretap Act, een decreet dat gebruikers het recht verleent bedrijven die hun privécommunicatie aftappen te vervolgen.

De klacht is ingediend door drie Google-gebruikers in Los Angeles en Florida. Zij streven naar een schadevergoeding voor ‘miljoenen gebruikers’ van 5.000 dollar (4.456 euro) of drie keer de werkelijke schade opgelopen, afhankelijk van welk bedrag groter is.

Verdediging

Een woordvoeder van Google verklaart tegen de New York Times dat het bedrijf tegen de aanklacht in zal gaan. “De incognitomodus in Chrome geeft je de keuze om op het internet te surfen zonder dat uw activiteit wordt opgeslagen in uw browser of apparaat. Zoals we elke keer bij het openen van een nieuw incognitotabblad duidelijk aangeven, kunnen websites mogelijk data verzamelen over je browseactiviteit tijdens je sessie.”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de privébrowsermodus simpelweg is ontworpen om te voorkomen dat de browser gegevens lokaal verzamelt en niet synchroniseert met het Google-account. Het is nog steeds mogelijk voor websites om gebruikers te volgen en data op te slaan.