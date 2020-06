Google verwijdert browserhistorie automatisch na anderhalf jaar

Techgigant Google zal bepaalde opgeslagen gegevens zoals locatie historie en browsergeschiedenis na achttien maanden automatisch verwijderen. De optie zal automatisch aan staan bij nieuwe accounts.

Begin mei 2019 introduceerde Google al een optie waardoor gebruikers konden instellen of locatie historie en browsergeschiedenis automatisch verwijderd moet worden. Het betrof een functie die gebruikers zelf handmatig in moeten schakelen. Deze week zal daar verandering in komen voor nieuwe accounts, net als voor bestaande gebruikers.

Voor nieuwe users staat de functie automatisch aan en is een opslagperiode van achttien maanden geselecteerd. Uitschakelen kan, net als het verkorten of verlengen van de periode. In het geval van locatie historie zal de gebruiker die optie eerst zelf aan moeten zetten (deze staat standaard uit), maar ook dan wordt verzamelde data automatisch verwijderd na anderhalf jaar. Voor bestaande accounts zullen reminders van de introductie van de feature geïntroduceerd worden.

De feature beslaat ook Youtube, waarbij de kijkgeschiedenis automatisch verwijderd zal worden. In dit geval betreft het een periode van drie jaar aan verzamelde data, aangezien Google meent dat gegevens over een dergelijke periode betere suggesties oplevert. Ook daarvoor kan worden gekozen voor een verkorting tot drie maanden.

Afgezien van het automatisch verwijderen van bepaalde data, introduceert Google ook een aantal andere kleine updates. Zo is het voor smartphonegebruikers mogelijk geworden om snel te schakelen naar de incognitomodus op Google Chrome door iets langer op de profielafbeelding te gaan staan. In eerste instantie is die feature enkel beschikbaar voor iOS-gebruikers, in de nabije toekomst moet dit ook voor Android worden uitgerold.