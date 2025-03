Google verwijdert klantgegevens door technisch probleem

Google geeft toe dat het klantgegevens wiste en mogelijk zelfs voor altijd. De verloren gegevens stonden in de Timeline-functie van Google Maps.

Voor gebruikers die Google toestemming geven om hun locatie te volgen, bewaart deze functie een overzicht van bezochte plaatsen. Daarbij kunnen ook foto’s worden weergegeven, zodat een visueel verslag van iemands reizen ontstaat.

Afgelopen weekend merkten gebruikers dat hun Timelines verdwenen waren. Google erkende dit in een e-mail die meerdere gebruikers op sociale media deelden. In die mail schrijft het bedrijf dat er kortstondig een technisch probleem was waardoor Timeline-gegevens van sommige mensen verloren gingen.

Handmatig terugzetten uit back-up

Volgens Google kunnen de meeste gebruikers hun gegevens herstellen als zij gebruikmaakten van een functie voor versleutelde back-ups. Wie geen back-up heeft gemaakt, is de gegevens helaas kwijt. Degenen die wel een back-up hebben, moeten hun data handmatig terugzetten via een procedure waarvoor Google in de e-mail een toelichting geeft.

The Register vroeg Google om nadere uitleg over de aard van het technische probleem en om hoeveel getroffen gebruikers het gaat. Een woordvoerder van Google deelde echter alleen de eerder verzonden informatie aan gebruikers. Hij gaf verder geen inhoudelijk antwoord op de vragen.

Eerdere problemen met beheer gebruikersgegevens

Dit is niet de eerste keer dat Google problemen heeft met het beheren van historische gebruikersgegevens. In 2023 paste het bedrijf zijn beleid aan en werd de standaard bewaartermijn voor locatiegegevens verkort van achttien naar drie maanden. Sommige gebruikers waren hiervan niet op de hoogte en klaagden bij Google toen ze hun gegevens niet terug konden vinden.

Ook andere leveranciers in de fout

Google staat niet alleen in het verliezen van klantdata. Dit ondanks beloofde betrouwbaarheid. In de afgelopen maanden zijn er ook soortgelijke incidenten gemeld bij bedrijven als Veeam en Cloudflare.

Leverancier van datamanagementsoftware Veeam gaf vorige maand aan dat het uitvoeren van een hersteltaak en het wissen van gegevens niet juist verliep.

Cloudflare gaf in november vorig jaar toe dat het zijn eigen logging-as-a-service-service heeft gehackt met een slechte software-update en dat hierdoor klantgegevens verloren gingen.