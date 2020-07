VS wil mogelijk verbod op Chinese social media-apps

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, kijkt naar een mogelijk verbod op Chinese social media-apps. Het gaat daarbij onder meer om het populaire TikTok.

Dat laat Pompeo weten in gesprek met Fox News. Waar eerder al het Chinese telecombedrijven op de zwarte lijst werden geplaatst, neemt de Amerikaanse regering nu ook Chinese applicaties onder de loep. Volgens Pompeo zouden mensen TikTok enkel op hun telefoon moeten installeren als ze willen dat de Chinese communistische partij hun persoonlijke gegevens in handen heeft.

In een reactie op de uitspraak van de minister liet TikTok weten dat het onder geen beding data aan de Chinese overheid geeft en dit ook nooit zal doen. Ook haalt het platform aan dat de Amerikaan Kevin Mayer CEO is en dat het enkel datacenters buiten China gebruikt. De data van Amerikaanse gebruikers zou enkel in de VS worden opgeslagen met een backup in Singapore.

Relatie VS en China verder onder druk

De uitspraak van Pompeo over TikTok volgt op die van een aantal andere Amerikaanse politici, die menen dat het bedrijf achter de app (het in China gevestigde ByteDance) wel degelijk banden heeft met de Chinese regering. Net als Huawei en ZTE zou ByteDance gedwongen aan verzoeken van de regering moeten voldoen, waardoor de nationale veiligheid in gevaar zou zijn.

Voor TikTok is het de tweede keer in korte tijd dat het onder vuur komt te liggen. Vorige week meende de Indiase regering de app te zullen verbieden (net als andere populaire Chinese applicaties) omdat deze een bedreiging zouden vormen voor de integriteit en soevereiniteit van India. Ook daar ging een ander incident aan vooraf tussen het land en China, namelijk een grensconflict waarbij meerdere militairen aan beide kanten het leven lieten.

