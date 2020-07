Telecomwaakhond VS ziet Huawei officieel als nationale bedreiging

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft het Chinese Huawei officieel het kenmerk ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ gegeven. Amerikaanse bedrijven mogen hierdoor geen zaken meer doen met het telecombedrijf.

Huawei is net als ZTE (eveneens Chinees) op de lijst geplaatst door de FCC, wat niet als een complete verrassing komt. Eind vorig jaar implementeerde de FCC al een regel waardoor het niet meer mogelijk zou zijn om aanspraak te maken op fondsen door telecomproviders als er materiaal werd ingekocht bij een partij die als bedreiging werd gezien.

Het Universal Service Fund (USF) van de FCC is opgezet om providers een (financieel) steuntje in de rug te geven bij het uitrollen van verbinding in lastig te bereiken gebieden in de VS. Jaarlijks maakt de FCC daar ruim 8 miljard dollar voor vrij, waar providers een beroep op kunnen doen. Voor dergelijke netwerken werd geregeld materiaal ingekocht bij Huawei, maar met de nieuwe regel is dat niet meer mogelijk.

In een statement laat de voorzitter van de FCC, Ajit Pai, weten dat er overweldigend bewijs is dat Huawei en ZTE nauwe banden hebben met zowel de Chinese regering, als het leger. Zodoende zouden de bedrijven gedwongen zijn om samen te werken met de Chinese inlichtingendiensten en dus een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS. Iets dat de VS onder geen beding wil doen.

“We kunnen en zullen de Chinese communistische partij geen mogelijkheid bieden om kwetsbaarheden in netwerken te misbruiken en onze cruciale communicatie-infrastructuur te bedreigen”, aldus de FCC.

Zoveelste Amerikaanse actie tegen Huawei

Het markeren van Huawei en ZTE als nationale bedreiging is zeker niet de eerste actie die de VS onderneemt tegen de Chinese bedrijven. Vorig jaar werd het voor Amerikaanse bedrijven al onmogelijk gemaakt om tech uit te wisselen met Huawei en ZTE (tenzij een speciale licentie werd verkregen), eerder dit jaar kwam daar een extra regel rondom het uitgeven van subsidie aan materiaal van beide bedrijven. Wel werd er een miljard dollar vrijgemaakt om kleinere providers tegemoet te komen als zij reeds geplaatst Huawei-materiaal uit hun netwerk wilden verwijderen.

