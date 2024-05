De Amerikaanse vastgoedmiljardair en privacy-activist Frank McCourt wil de Amerikaanse activiteiten van TikTok overnemen. Hij wil het social mediaplatform omtoveren in een betere, minder verslavende en vooral veiligere omgeving.

McCourt stelt in een interview met de New York Times dat een eventuele overname van de Amerikaanse activiteiten van het bekende social mediaplatform een grote verandering bewerkstelligen. Volgens hem moet TikTok na de overname van deze activiteiten minder verslavend zijn, meer privacygericht worden en minder misbruik in de hand werken.

TikTok moet binnenkort mogelijk zijn Amerikaanse activiteiten stopzetten nadat de Amerikaanse Senaat hierover onlangs een wetsvoorstel heeft aangenomen. De activiteiten kunnen ook worden voortgezet, maar dan moeten de Amerikaanse activiteiten worden afgesplitst van het Chinese moederbedrijf ByteDance.

Techactivist

Frank McCourt is in de VS een bekende techactivist. Hij richt zich daarbij vooral op hoe data wordt gebruikt of misbruikt, hoe de privacy vaak in het geding komt en vooral ook hoe social media apps voor veel mentale problemen bij kinderen kunnen zorgen. TikTok is hierbij vanzelfsprekend vaak één van zijn doelen.

Ook is de vastgoedmiljardair één van de grondleggers van ‘Project Liberty’. Dit samenwerkingsverband van diverse techspecialisten, wetenschappers, juristen en burgers hoopt samen een ‘beter internet’ op te zetten. De overname van TikTok zou één van de activiteiten moeten zijn van dit ‘ecosysteem’.

Inmiddels zou de vastgoedmiljardair al afspraken hebben gemaakt met banken over de financiering van een eventuele overname van het social mediaplatform

Geen gelopen race

Een mogelijke dwangmatige afsplitsing of zelfs een verbod van TikTok is nog geen gelopen race. Er bestaat veel kritiek op het plan van de Amerikaanse overheid, onder meer dat het plan meer met censuur heeft te maken, dan met China en de nationale veiligheid.

Hoewel er vanuit de Amerikaanse techsector zeker interesse bestaat in het social mediaplatform, zijn zij wel bang voor eventuele rechts- en mededingingszaken.

McCourt niet geïnteresseerd in algoritme

McCourt zegt zelf in de New York Times niet bang te zijn voor een overname. Vooral omdat hij naar eigen zeggen de enige overnamekandidaat is die het niet om het algoritme is te doen. Hij gaat ervan uit dat het Chinese ByteDance de activiteiten verkoopt zonder het onderliggende algoritme van het social mediaplatform.

In zijn ogen is dat helemaal niet erg, omdat hij met TikTok iets heel anders van plan is. Hij wil met het platform werken aan een nieuwe architectuur, een nieuwe vorm van het internet en hoe dat werkt.

