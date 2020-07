Apple hoeft Europese naheffing van 13 miljard niet te betalen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Apple de naheffing van 13 miljard euro die de Europese Commissie oplegde niet hoeft te betalen. Volgens het Hof is het besluit van de Commissie, dat meende dat de techgigant te weinig belasting aan Ierland betaalde, niet goed onderbouwd.

In 2016 stelde de Europese Commissie dat Ierland onterecht belastingvoordeel had gegeven aan Apple, wat over een periode van tenminste tien jaar het geval was. De misgelopen belastinginkomsten zouden bij elkaar goed zijn voor zo’n 13 miljard euro, wat met terugwerkende kracht alsnog door de techgigant betaald zou moeten worden. Apple tekende beroep aan, aangezien het van mening was dat het onterecht werd gevraagd de ruim dertien miljoen euro te moeten betalen.

In de uitspraak verklaart het Hof dat de Commissie niet met voldoende bewijs is gekomen om daadwerkelijk te kunnen stellen dat Apple onterecht voordeel kreeg. Ook wordt de Commissie op haar vingers getikt aangezien deze volgens het Hof verkeerd handelde door Apple op deze manier te beschuldigen van het krijgen van staatssteun (in de vorm van een belastingvoordeel).

In een statement laat de techgigant weten dat het niet ging over hoeveel belasting er betaald moest worden, maar puur om het feit of dit ook had gemoeten. Ook de Ierse regering voegde zich bij Apple als het ging om bezwaar aantekenen tegen de Europese Commissie, door te stellen dat het nooit een oneerlijk voordeel had gegeven aan het bedrijf. Volgens de regering is de juiste hoeveelheid belasting geheven.

Zaak gaat mogelijk langer door

Eind 2017 werd de eerste stap gezet om het misgelopen belastinggeld alsnog te ontvangen, toen Apple en Ierland een overeenstemming bereikten. Vanaf 2018 zou worden begonnen met het storten van enkele miljarden, maar de zaak speelde op de achtergrond gewoon door. Hoewel het volledige bedrag al geruime tijd geleden was overgemaakt (maar nog niet beschikbaar was gesteld), heeft de Commissie nog wel mogelijkheden om zelf in beroep te gaan.

De Commissie kan nog bezwaar aantekenen, maar onduidelijk is of dit ook gaat gebeuren. In een statement laat de Commissie weten het nieuwe oordeel te zullen bekijken en vervolgens bedenken of het in beroep gaat.